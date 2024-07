America, din nou un garant al păcii planetei după întoarcere lui Trump? Ucraina, Israelul și Taiwanul, în scenariul Trump, analizate de Dan Dungaciu

Analistul Dan Dungaciu a făcut o analiză, în exclusivitate pentru DC News, a viitorului mondial în contextul conflictelor din Ucraina și Israel, repesctiv a tensiunilor din Taiwan, și în ce măsură poate să mai fie America garantul păcii pe planetă după posibila întoarcere a lui Trump la Casa Albă.

"Oricât ar părea de surprinzător, nu există diferențe majore între politica externă a administrației Biden și politica externă a administrației Trump. Toată această discuție despre diferențele majore între cei doi președinți sunt mai degrabă lucruri de suprafață, nu lucruri de profunzime", a spus Dan Dungaciu.

"America se va comporta la fel, indiferent de cine va fi președinte, chiar dacă retorica va fi diferită"

"În primul rând, lucrul major care trebuie să fie avut în vedere de toată lumea este că după aceste alegeri, cu siguranță, America se va comporta la fel, indiferent de cine va fi președinte, chiar dacă retorica va fi diferită. În ce sens? În sensul în care America a ajuns azi să constate că nu mai poate să trăiască cu rolul de garant, jandarm, hegemon în această lume, pentru că nu mai poate îndeplini acest rol, nici măcar dacă ar vrea. Ponderea din PIB-ul global al Americii s-a redus substanțial. Realmente, capacitatea Americii de a controla totul așa cum a făcut-o după căderea Războiului Rece, până în 2016-2017, nu mai este palpabilă. Noi am trăit epoca Războiului Rece, în care America avea un anumit rol pe scenă, mai exact confruntarea cu URSS-ul. După care, a urmat perioada hegemoniei liberale americane, în care America, practic, controla lumea fiind actor fără egal. Chestiunea a ținut până undeva prin 2016 sau 2017. Este o dată mai mult sau mai puțin aleatorie", a explicat Dan Dungaciu.

"Globalizarea și ce a urmat după căderea URSS-ului a fost un 'worst deal' "

"Trustul de politică externă al lui Donald Trump spune că globalizarea și ce a urmat după căderea URSS-ului a fost un ‘worst deal’, sau cea mai proastă afacere pentru America. De ce? Pentru că America a creat o lume a liberalismului, a globalizării, în care ea a pierdut resurse, în sensul în care investițiile americane s-au dus în alte zone, în special în China. Apoi ideea a doua, a scos resurse din interior și a sărăcit populația americană. Trei, a creat în această lume posibilitatea ca cine era adversarul Americii să crească și să se dezvolte, China și Federația Rusă. Ele au prins puterea exact în epoca hegemoniei americane. Iar în al patrulea rând, a stârnit anti americanism. Toată această tendință a Americii de a se răsfrânge peste tot, de a face lumea după chipul și asemănarea ei, a stârnit reacții naționaliste, resentimente, etc. Aceste 4 elemente care au funcționat împotriva Americii în epoca globalizării, spune Donald Trump, ne arată că lumea care a fost până mai ieri trebuie să fie modificată. El a încercat să facă această schimbare, într-o oarecare măsură, în primul său mandat. Cu siguranță, dacă ajunge la al doilea mandat va face la fel. Indiferent cine va fi la Casa Albă va face la fel. Realmente, situația obiectivă este de așa natură", a detaliat Dan Dungaciu.

"Tentativele pe care le vedem acum sunt de ‘deglobalizare’ "

"Lumea nu va mai fi a globalizării. Tentativele pe care le vedem acum sunt de ‘deglobalizare’, să-i spunem așa. Lumea globală pleca de la premisa că interconexiunea, interdependența, înseamnă securitate. Ne conectăm cu adversarii noștri, Federația Rusă, vezi cazul Germaniei și al Europei, sau cu China, vezi cazul Americii, pentru ca așa o să-i transformăm după chipul și asemănarea noastră. ‘Dacă ești cu noi, atunci o să ajungi ca noi’. Acesta a fost principiul", susține Dan Dungaciu.

"Această lume a ajuns acolo. Constatăm asta, în special după invazia Rusiei în Ucraina, că interdependența nu mai înseamnă securitate, ci înseamnă insecuritate. Acum căutăm să ne decuplăm de Federația Rusă. Nu mai facem comerț cu Federația Rusă. Ne decuplăm și de China, pentru că intruziunile comerciale ale Chinei devin probleme de securitate. Aici putem să vedem cazurile Huawei, supraproducția, etc. Noi suntem acum în epoca ‘deglobalizării’. Mâna invizibilă a pieței a fost înlocuită de mâna invizibilă a statului. Asta e lumea în care trăim, indiferent că Donald Trump va fi președinte, indiferent că Biden a fost președinte, indiferent că Harris va fi președinte", a punctat Dan Dungaciu.

Schimbarea va fi la nivel de retorică și asta se va vedea în următoarele mari dileme:

Israel - Orientul Mijlociu

"În ceea ce privește Israelul, administrația Biden, cât și administrația Trump, au încercat să rezolve problema Orientului Mijlociu prin acorduri făcute de către Israel cu alte state arabe împotriva Iranului. Securizarea Orientului Mijlociu a fost văzută prin izolarea Iranului. Asta a fost viziunea lui Trump, așa numitele ‘Acorduri Abraham’, dar asta a fost și viziunea lui Biden. El a continuat acele acorduri. Biden vrea să rezolve în acest moment să rezolve inclusiv chestiunea palestiniană, cu acorduri între Israel și alte state arabe împotriva Iranului. Spre deosebire de Trump sau Biden, președintele Obama a încercat să rezolve problema Orientului Mijlociu prin democratizarea sa. Adică, Primăvara Arabă, acea expresie a administrației Obama care a eșuat lamentabil. Singurul președinte ales democratic, în Orientul Mijlociu, a fost în Egipt, un președinte al Frățiilor Musulmane. A trebuit să vină, după, armata să-l dea jos și să pună un general. Trump și Biden au amândoi simpatii față de Israel. Trump mai pregnante, pentru că republicanii 77% susțin Israelul, iar publicul democrat, cel al lui Biden, susține în proporție de 66% cauza din Palestina. Totuși, unii și alții sunt de partea Israelului pentru că America e de partea Israelului", a explicat Dan Dungaciu.

China

"În China avem de-a face cu aceleași tipuri de politici. Biden, cât și Trump, au declarat sprijin pentru Taiwan, chiar dacă retorica celor doi diferă. În esență este un consens la Washington că Republica Populară Chineză este dușmanul principal, iar acolo trebuie să fie puse resursele majore ale SUA. Pivotul spre America, anunțat de doamna Hillary Clinton, în 2011, deci acum 23 de ani, trebuie să fie în aplicare. Doamna Clinton era secretar de stat în timpul administrației Obama când a scris celebrul articol în Foreign policy, ‘Secolul Pacific al Americii’. Din 2011 încearcă America să facă acest pivot spre pacific. Se pare că acum a reușit. Este doar diferență de tactică, dar nu diferență strategică", a spus Dan Dungaciu.

Ucraina

"Problema cea mai complicată, inclusiv din punctul nostru de vedere, și foarte arzătoare din punctul nostru de vedere ca români, membri ai UE, este chestiunea Ucrainei. Acolo, aparent, politica celor două administrații sunt total diferite. Este o iluzie optică, aș spune. E o iluzie optică, a noastră în special, care plecăm de la ipoteza că lumea să rezolvă pe axa Washington-Moscova, în care suntem ca în Războiul Rece. Asta e o iluzie optică. Indiferent că ne place sau nu ne place, realitatea este că nu este cel mai important element din ecuația globală. Lumea nu se va rezolva în această confruntare. Nu cine conturează Crimeea va genera viitorul hegemon mondial. Cine controlează Taiwanul va genera viitorul hegemon", a afirmat Dan Dungaciu.

"Ucraina e un element nesemnificativ în comparație cu Taiwanul. Dacă ne uităm pe ce s-a întâmplat cu administrația Biden, și cu tot sprijinul declarat pentru Ucraina, retorica s-a schimbat de ‘As long as it takes’ la ‘As long as we can’. Declarația domnului Biden la summitul NATO, pe care lumea nu a luat-o în serios, sau nu a observat-o foarte bine, a fost foarte clară. El a spus că Ucraina a câștigat războiul pentru că a rămas un stat independent și democrat. Nu se mai vorbește de integritatea teritorială a Ucrainei. Domnul Stoltenberg, în același summit NATO, a spus că trebuie să sprijinim Ucraina pentru a avea capacități de negociere cu Rusia pentru a rămâne un stat independent și democrat. Deci, nici el nu vorbește de integritatea teritorială a Ucrainei. Fac o notă de subsol. Când domnul Sarkozy a rezolvat problema Georgiei, după invazia rusă în Georgia, acesta a ieșit și a spus că ‘Georgia va rămâne un stat independent, suveran și democratic’. Nu a mai folosit sintagma ‘integritatea teritorială a Georgiei’. Din acel moment s-a înțeles foarte bine că partea occidentală, franceză, s-a înțeles cu Rusia. Eu cred că în aceeași direcție ne îndreptăm cu administrația Biden-Harris sau Harris-Biden. Pentru Donald Trump lucrurile sunt mai clare. Retorica lui Trump e altfel. El spune că trebuie să oprească acel război, pentru că războiul principal al Americii este cu China. Războiul din Ucraina este o deturnare. Este o greșeală strategică pe care Trump o afirmă. El spune că a fost greșeala lui Biden că a permis Chinei să meargă împreună cu Rusia împotriva Americii. Americanii în anii ‘70, pe vremea lui Nixon, au decuplat China de URSS. Apoi, au tras aproape de ei China ca să lupte împotriva URSS-ului. Acum Trump spune că America a greșit lăsând acest lucru să se întâmple", a detaliat Dan Dungaciu.

"Administrația Biden sau Harris se duce spre același rezultat, chiar dacă retorica e diferită. Biden a vorbit despre schimbare de regim, că îl va învinge pe Putin, dar nu ne-a spus clar ce înseamnă victoria Americii în Ucraina. Noi presupunem că teoria victoria administrației Biden sau Harris este victoria administrației Zelenski. Zelenski spune că victoria pentru Ucraina este scoaterea rușilor de acolo și întoarcerea la frontierele din 1999. Fals. Americanii nu au explicat niciodată acest lucru foarte clar. Ei doar au sugerat", a completat Dan Dungaciu.

