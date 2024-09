Tragedie la Vaslui: Femeie arsă de vie de concubin, mărturia cutremurătoare a fiului

Un incident tragic petrecut în comuna Zorleni, județul Vaslui, a luat o întorsătură dramatică după ce concubinul unei femei de 29 de ani, care a murit în urma unor arsuri grave, a fost arestat preventiv sub acuzația de omor calificat.

Poliția vasluiană l-a reținut pe bărbatul de 34 de ani, M.C., după ce s-a descoperit că decesul femeii, inițial prezentat ca un „accident”, ar fi fost, de fapt, un act de violență domestică extremă.

Detalii despre incident

Florentina G. F. a murit la spital după ce a suferit arsuri pe 60% din suprafața corpului. Incidentul, care inițial a fost descris ca un accident petrecut în timp ce femeia folosea o drujbă, a fost investigat mai atent de autorități după ce fiul cuplului, în vârstă de 10 ani, a relatat polițiștilor ce s-a întâmplat cu adevărat.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi stropit-o pe femeie cu benzină și i-ar fi dat foc chiar în fața copilului. Versiunea inițială, conform căreia o scânteie de la drujbă ar fi aprins hainele victimei, a fost infirmată de probele colectate la fața locului și de mărturia copilului.

Contextul violenței domestice

Sora victimei a dezvăluit că Florentina era de mult timp victima abuzurilor fizice comise de concubinul său. Aceasta a precizat că femeia ascundea aceste agresiuni, protejându-l pe agresor.

În ziua precedentă incidentului fatal, sora victimei a dus-o la spital, după ce a observat că aceasta era vizibil afectată. Deși femeia a declarat medicilor că a fost bătută de o prietenă, sora sa susține că știa că adevăratul agresor era concubinul.

„Nu vreau să acuz pe nimeni, dar toți știau în ce chin trăiește sora mea. Cu o zi înainte ca acest concubin să îi dea foc, eu am dus-o la spital. Sunt în concediu, venită din Germania, și când am văzut că se plângea, am convins-o să meargă la spital.

Și mie, și medicilor ne-a spus că a fost bătută de o prietenă, dar eu știam clar cine este agresorul. Știam că sora mea îl protejează. Dar nimeni la spital nu a chemat Poliția, așa cum se procedează, iar urmarea o știți”, a declarat sora victimei pentru vremeanoua.ro.

Măsuri legale și reacții

La patru zile după incident, timp în care victima a decedat, autoritățile l-au arestat pe concubinul femeii, care acum se află în arest preventiv sub acuzația de omor calificat. Acest caz tragic a stârnit o reacție puternică în comunitate, aducând în atenție problema violenței domestice și a lipsei de reacție din partea celor care cunosc astfel de situații.

În urma tragediei, copilul cuplului a fost preluat de autorități și se află sub protecția acestora, în timp ce ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele acestui act cutremurător. Cazul scoate în evidență necesitatea unei implicări mai active din partea comunității și a autorităților în prevenirea violenței domestice și în protejarea victimelor înainte ca astfel de tragedii să se întâmple.

