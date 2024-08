Viorel Gîdei, răbufnire în online, după scandalul de la Spitalul Pantelimon: Să asistăm la nașterea unui monstruos și laș plan de manipulare... doar pentru voturi?

În urma scandalului iscat la Spitalul Sf. Pantelimon după ce mai mulți pacienți au murit la Terapie Intensivă, deputatul Laurențiu Viorel Gîdei a luat poziție în online și a publicat următoarele comentarii cu atingere la presupusele "derapaje" și așa-zisele interese ascunse ale PNL și USR:

"Foarte grav linșajul mediatic, telejustiția, panica indusă și superficialitatea argumentelor științifice prezentate în cazul Spitalului Pantelimon!



Jurnaliștilor, tot respectul, meseria lor este să facă rating, să vândă știri explozive, dar politicienii ar trebui să fie responsabili și atenți atunci când comentează subiecte cu un impact emoțional deosebit.



Nu mă pronunț asupra vinovăției sau nevinovăției, doar judecătorii au acest drept. Procurorii acuză, avocații apără și judecătorii se pronunță.



Politicienii de la PNL, USR și AUR sunt într-o competiție de prost gust, explicând imatur și atribuind vinovății după bunul plac, în dispreț total față de români.



Observ specimene hidoase, ipocrite, de politicieni care speculează în delir aceste acuzații extrem de grave formulate de procurori, solicitând vehement demisia ministrului Rafila. În prostia lor, nu sunt interesați de ce spun somitățile în domeniu ATI, nimeni nu este interesat de argumentele medicale, științifice, toți urlă isteric și acuză, devenind brusc specialiști în „injectomate”, „noradrenalină”, protocoale medicale, etc.



Este tipic politicienilor disperați de la PNL, USR care au uitat brusc zecile de pacienți arși în spitale în timpul guvernării lor catastrofale, sau de cei peste 68.000 de români decedați în perioada COVID!



Au trebuit să treacă 119 zile de la debutul anchetei pentru a avea inculpați și acuzații fără precedent, timp în care medicii suspectați au profesat în același mediu! (Nu e cam mult timp? Cel puțin ciudat!)



Specialiștii se pronunță științific, argumentează, dar scandalul mediatic este mult mai interesant, nimeni nu-i ascultă, probabil doar judecătorii vor asculta știința!



Hienele politice speculează și aruncă o anatemă extrem de periculoasă asupra medicilor și spitalelor din România! PNL și USR, în nebunia frenetică, cauzată probabil de viitorul mariaj, ies și latră fără logică într-un caz extrem de complex, unde doar experții, știința, studiile și expertizele vor face lumină.



Cine plătește dacă cumva acuzațiile nu vor fi susținute de o decizie a judecătorilor? Cine-și asumă derapajele, acuzațiile, mizeriile formulate în spațiul public de inconștienții de la PNL și USR?



Cine repară imaginea sistemului medical?



Iresponsabilitatea politicienilor frustrați și derapajele inadmisibile ale PNL și USR trebuie taxate doar prin vot.



Să asistăm la nașterea unui monstruos și laș plan de manipulare din partea unora, doar pentru voturi???



Probabil trăim un capitol scris în „Cartea Cărților”! dar în cazul scriitorilor liberali este clar că „nu toate muștele fac miere” de doar 4 milioane de euro!



Timpul va demonstra dacă cumplitele acuzații sunt sau nu argumentate, dar nesimțirea unor politicieni va rămâne. Grav, trist, chiar ciudat?!" - a scris Viorel Gîdei pe pagina personală de Facebook.

Ce spune ministrul Sănătății, Alexandru Rafila

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a afirmat joi că nu are motive să demisioneze în scandalul de la Spitalul Sf. Pantelimon, deoarece acuzația de omor premeditat nu intră sub responsabilitatea ministerului său. „Eu nu am de ce să-mi asum personal această situaţie pentru că acolo este vorba de o infracţiune care presupune un omor premeditat şi într-o astfel de situaţie nu cred în niciun fel că este responsabilitatea mea sau a Ministerului Sănătăţii pentru astfel de acuze. Deci din punctul ăsta de vedere nu am de ce să demisionez, noi avem foarte multe proiecte, reconstruim sistemul de sănătate, reformăm sistemul de sănătate, aşa că chestiune care pune în dubiu pentru că a creat foarte multă emoţie, dar demisia pentru ceva pe care nu puteam în nicun fel nici să controlăm, nici să influenţăm... pentru că încă ceva, e un lucru pe care vă rog să-l reţineţi: nimeni nu poate interveni în ceea ce priveşte decizia medicală individuală a medicului, nu poate nici ministrul Sănătăţii, nici managerul institutului, este decizia lui profesională”, a afirmat Alexandru Rafila.

Șefa secției ATI de la Spitalul Sfântul Pantelimon, Florina Pompilian, a anunțat că toți medicii din secție și-au depus demisiile din gărzi și intenționează să demisioneze complet după finalizarea tratamentului pacienților actuali. Din acest motiv, spitalul nu mai poate primi pacienți noi.

