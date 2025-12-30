Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea

Mircea Badea are 51 de ani. Nefiind pensionar special, mai are de tras până la 65 de ani. Sau și mai mult... că cine iese din televiziune la pensie?! În orice caz, un lucru e clar: Mircea Badea face sport. A făcut acest lucru și în parc unde a fost cu fiul său, iar replica pe care a primit-o de la un domn este genială: „Uite de-aia cresc ăștia vârsta de pensionare!”

„M-am dus cu fiul meu în parc. Acolo am văzut niște bări, cum s-ar spune într-un plural academic, de care mă atârn și fac niște tracțiuni cu picioarele în echer. Replica unui domn a fost... Dar stați jos, că muriți când auziți. Făceam eu acolo tracțiunile și domnul zice: „Uite de-aia cresc ăștia vârsta de pensionare!”

Băi, baiatule, nu există nimic mai tare de-atât! Absolut genial”, a zis Mircea Badea la emisiunea În gura presei.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru barbați, cât și pentru femei

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de Legea nr. 360/2023.

Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi continuarea activităţii, cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru barbați, cât și pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonarii prevăzute în anexa nr. 5 la lege.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare.

VEZI ȘI: PSD cere intervenția Guvernului după blocajul CCR. Orban: Absențele nu pot opri o decizie care oricum va fi luată / Turcan inițiază schimbarea legii