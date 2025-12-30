€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Stiri Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Data publicării: 17:24 30 Dec 2025

Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Autor: Anca Murgoci

mircea badea, in studio Mircea Badea, în studio
 

Mircea Badea a primit o replică genială.

Mircea Badea are 51 de ani. Nefiind pensionar special, mai are de tras până la 65 de ani. Sau și mai mult... că cine iese din televiziune la pensie?! În orice caz, un lucru e clar: Mircea Badea face sport. A făcut acest lucru și în parc unde a fost cu fiul său, iar replica pe care a primit-o de la un domn este genială: „Uite de-aia cresc ăștia vârsta de pensionare!”

„M-am dus cu fiul meu în parc. Acolo am văzut niște bări, cum s-ar spune într-un plural academic, de care mă atârn și fac niște tracțiuni cu picioarele în echer. Replica unui domn a fost... Dar stați jos, că muriți când auziți. Făceam eu acolo tracțiunile și domnul zice: „Uite de-aia cresc ăștia vârsta de pensionare!”

Băi, baiatule, nu există nimic mai tare de-atât! Absolut genial”, a zis Mircea Badea la emisiunea În gura presei.

 
 
 
 
 
Vezi această postare pe Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O postare distribuită de mircea badea (@mirceabadeareal)

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru barbați, cât  și pentru femei

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de Legea nr. 360/2023.

Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie  pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi continuarea activităţii, cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru barbați, cât  și pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonarii prevăzute în anexa nr. 5 la lege.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare.

VEZI ȘI: PSD cere intervenția Guvernului după blocajul CCR. Orban: Absențele nu pot opri o decizie care oricum va fi luată / Turcan inițiază schimbarea legii 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mircea badea
pensionare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
6 greșeli frecvente pe care șoferii le fac când amână reviziile auto
Publicat acum 41 minute
Reconstrucția Ucrainei: Testul maturității economice pentru România
Publicat acum 55 minute
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Chirurgia robotică devine accesibilă în spitalele publice. Ministerul Sănătății lansează AP-ROBOTICA
Publicat acum 1 ora si 59 minute
Medvedev, amenințări directe la adresa lui Zelenski: „Doamna cu coasa” îi suflă în ceafă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Care este filmul anului 2025?
1. Mission: Impossible – The Final Reckoning
2. Superman (2025)
3. Captain America: Brave New World
4. Thunderbolts
5. The Fantastic Four: First Steps
6. Snow White
7. The Naked Gun
8. Anaconda
9. The Running Man Sinners
10. Sinners
Trimite răspunsul
x close