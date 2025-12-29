PSD cere intervenția Guvernului după blocajul CCR. Orban: Absențele nu pot opri o decizie care oricum va fi luată / Turcan inițiază schimbarea legii

La ședința de luni nu s-au prezentat cei patru judecători propuși de PSD la Curtea Constituțională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Ei au părăsit ședința și duminică și nu au mai venit la dezbateri.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraților adoptat de Guvern prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

Adrian Câciu (PSD): Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale întrunirea cât mai rapidă, imediat după Revelion

Deputatul PSD Adrian Câciu a zis că Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale întrunirea cât mai rapidă, imediat după Revelion, pentru a lua o decizie privind pensiile magistraților.

El a zis că ședința nu ar trebui să fie abia pe 16 ianuarie, mai ales că Guvernul poate astăzi, chiar în acest moment, să semneze o scrisoare către CCR prin care să le solicite să judece cu celeritate. Deputatul PSD a mai spus că am ajuns să ne dea lecţii de moralitate magistraţi cu pensii de 40.000 de lei, cu 28.000 de lei, sau cu salarii de 30.000 de lei care îşi fac vacanţele prin ţări exotice.

Adrian Câciu a spus că CCR, de-a lungul timpului, când Guvernul i-a cerut să judece cu celeritate sau să schimbe data şedinţelor, a schimbat data şedinţelor. Deputatul PSD este optimist și crede că și acum Guvernul ar trebui să facă la fel, adică să ceară CCR să schimbe data şedinţelor.

Ludovic Orban: De ce judecătorii au ajuns să apeleze la o soluție atât de disperată de blocare a deciziei CCR?

Fostul premier Ludovic Orban a zis că nu poate să înțeleagă este de ce judecătorii au ajuns să apeleze la o soluție atât de disperată de blocare a deciziei CCR. „Pentru că majoritatea se va păstra și în continuare și se va manifesta la prima ședință cu cvorum. Pentru a împiedica adoptarea unei decizii, ei vor trebui să absenteze de la toate ședințele viitoare ale Curții. Ceea ce este practic imposibil, pentru că asta ar însemna desființarea de facto a CCR. De ce și-au aumat această postură ingrată de „inamic public numărul 1” al românilor în condițiile în care boicotul lor este practic inutil?”, a scris Ludovic Orban.

Raluca Turcan vrea schimbarea legii CCR

Raluca Turcan, deputată PNL, a zis că „modul în care 4 judecători CCR sfidează o țară întreagă mă determină să inițiez o amplă modificare a legii de funcționare a CCR. Principalele direcții în care legea trebuie modificată vor fi:



- sancțiuni pentru boicotarea nejustificată a adoptării unor decizii. CCR nu poate fi o arenă de negociere ca la piață! Dreptul și principiile trebuie să primeze!



⁃ recuzarea de drept, atunci când un judecător se află în conflict de interese cu o cauză judecată;



⁃ posibilitatea revocării de către Parlament a judecătorilor care încalcă flagrant Constituția.



Voi lansa în curând în dezbatere publică proiectul cu aceste modificări și cu altele”.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților

Mircea Abrudean: Reforma nu mai poate fi amânată

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a zis că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj.

„Respectăm rolul Curții Constituționale, dar România are nevoie de o decizie clară care să permită continuarea reformelor asumate. Reforma pensiilor înseamnă sfârșitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează. Nu putem permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă, a scris Abrudean, luni, pe pagina sa de Facebook.

„Să fim conștienți că blocajele au consecințe reale: riscăm pierderea fondurilor PNRR. România trebuie să meargă înainte. Reforma nu mai poate fi amânată, a punctat Mircea Abrudean.

Cei patru judecători care au boicotat şedinţele Curţii Constituţionale se plâng că au fost chemaţi la serviciu duminică, într-o zi nelucrătoare

Judecători propuşi de PSD la Curtea Constituţională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc - au dat publicităţii, luni, un punct de vedere în legătură cu amânările repetate ale dezbaterilor pe noul proiect al Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraţilor.

Duminică, aceştia au părăsit şedinţa în timpul dezbaterilor şi nu au mai revenit, iar luni nu s-au mai prezentat deloc.

„Sesizarea privind obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost înregistrată pe rolul Curţii Constituţionale vineri, 5 decembrie, la ora 14:45. În aceeaşi zi, preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, s-a desemnat judecător-raportor în cauză şi a fixat termen de judecată a dosarului pentru data de 10 decembrie, la mai puţin de 3 zile lucrătoare, fapt fără precedent în jurisprudenţa Curţii Constituţionale. La data de 10 decembrie, întrucât raportul întocmit în cauză a fost incomplet, dosarul a fost amânat. Preşedinta Curţii a fixat noul termen pentru data de 28 decembrie, într-o zi nelucrătoare, duminica, fapt, de asemenea, lipsit de precedent în procedura de soluţionare a obiecţiilor de neconstituţionalitate. Chiar dacă judecătorii prezenţi la şedinţă au solicitat amânarea pentru o zi din luna ianuarie, întrucât toate celelalte cauze aflate pe rol în şedinţa din 10 decembrie au fost amânate în data de 22 ianuarie 2026, preşedinta Curţii Constituţionale a refuzat să procedeze în mod similar", spun cei patru judecători constituţionali.

Ei adaugă că în şedinţa de deliberări de duminică, în temeiul art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992 (care prevede că în situaţia în care un judecător cere să se întrerupă deliberarea pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul dezbaterii şi cel puţin o treime din numărul judecătorilor Plenului consideră cererea justificată, se va amâna pronunţarea pentru o altă dată), un judecător a solicitat amânarea pronunţării şi alţi trei judecători s-au raliat cererii sale, motivul amânării vizând solicitarea unui punct de vedere prin care Guvernul să clarifice în mod public că legea nu modifică aspecte ale pensiei de serviciu, ci abrogă efectiv acest drept al magistraţilor, consolidat de-a lungul timpului printr-o bogată jurisprudenţă a Curţii Constituţionale. De asemenea, s-a solicitat judecătorului-raportor completarea raportului în sensul clarificării soluţiilor propuse pentru fiecare critică de neconstituţionalitate formulată.

„Cererea formulată în baza dispoziţiilor legale şi regulamentare a fost ignorată de conducerea Curţii, care a refuzat fără justificare să aplice dispoziţiile art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992 şi să fixeze un nou termen de soluţionare. Prin urmare, patru judecători am părăsit sala de şedinţă, astfel că au devenit incidente prevederile art.51 alin.(1) din Legea nr.47/1992 care prevăd că instanţa constituţională lucrează legal în prezenţa a două treimi din numărul judecătorilor. De îndată, am depus la cabinetul preşedintei Curţii o cerere scrisă prin care am reiterat aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale. Ulterior, am fost informaţi că doamna preşedintă a fixat termen de soluţionare a cauzei pentru a doua zi, luni", menţionează judecătorii.

În consecinţă, spun aceştia, absenţa de la şedinţa din 29 decembrie "nu a însemnat un blocaj al activităţii Curţii, ci o decizie legată de respectarea regulilor de funcţionare şi a cadrului legal care guvernează activitatea Curţii Constituţionale a României".

VEZI ȘI: Ministrul Justiţiei anunță că nu a primit nicio solicitare de la CCR privind reforma pensiilor magistraţilor

„Luarea unei decizii într-un ritm accelerat, cu termene stabilite de la o zi la alta, se îndepărtează de la practica obişnuită a Curţii şi riscă să afecteze calitatea deliberării. Participarea la o astfel de şedinţă ar fi echivalat cu acceptarea unei proceduri considerate neconforme cu legea şi cu regulamentul de funcţionare al Curţii, şi nu cu exercitarea responsabilă a mandatului de judecător constituţional. Respectarea regulilor nu este o formalitate, ci o garanţie a corectitudinii şi credibilităţii deciziilor Curţii, iar conduita adoptată a avut ca unic scop protejarea acestor principii. În cauze de o asemenea importanţă, timpul necesar reflecţiei şi dezbaterii reale este o condiţie a bunei funcţionări a statului de drept, nu un impediment", subliniază cei patru judecători.

Prezentele precizări exprimă exclusiv poziţia autorilor şi nu reprezintă o comunicare oficială a Curţii Constituţionale, punctează aceştia.

Precizările vin după ce preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, a afirmat, luni, că nu este nevoie de un studiu de impact în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraţilor.