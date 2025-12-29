€ 5.0920
|
$ 4.3235
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3235
 
DCNews Stiri Ministrul Justiţiei anunță că nu a primit nicio solicitare de la CCR privind reforma pensiilor magistraţilor
Data actualizării: 14:33 29 Dec 2025 | Data publicării: 14:31 29 Dec 2025

Ministrul Justiţiei anunță că nu a primit nicio solicitare de la CCR privind reforma pensiilor magistraţilor
Autor: Doinița Manic

Radu Marinescu, ministrul Justiției. Imagine cu Radu Marinescu, ministrul Justiției. Sursa Foto: Agerpres
 

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, susține că nu a primit nicio solicitare de la CCR privind reforma pensiilor magistraţilor.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, luni, că nu a primit nicio solicitare din partea Curţii Constituţionale a României (CCR) privind realizarea unui studiu de impact pentru noul proiect al Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor speciale ale magistraţilor.

"Nu cunosc nimic despre un studiu de impact. Am văzut şi eu în media discuţii despre un asemenea posibil studiu care să fie solicitat. Oficial, nu am primit absolut nimic şi nu ştiu despre ce fel de impact ar fi vorba şi ce fel de studiu. Ministerul Justiţiei nu participă la aceste proceduri de la Curtea Constituţională. (...) Dacă ni se va solicita ceva în mod concret, ce anume, în ce măsură intră sau nu în competenţele noastre vom vedea. Noi acţionăm cu bună-credinţă şi în cooperare loială cu instituţiile statului", a declarat Radu Marinescu la Digi24, transmite Agerpres.

Precizăm că CCR a amânat, luni, pentru 16 ianuarie, deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, motivul fiind lipsa de cvorumului pentru şedinţa de deliberare. Este a treia oară când instanţa constituţională amână luarea unei decizii în acest caz.

Simina Tănăsescu: Studiile de impact nu sunt relevante în analiza noastră

Potrivit unor surse din CCR, cei patru judecători care nu s-au prezentat la ședința de luni au cerut un studiu de impact al acestui proiect. Totuși, Simina Tănăsescu a susținut astăzi că studiul de impact nu este relevant în cazul proiectului de reformă a pensiilor magistraţilor.

"E o opinie majoritară. Mă număr în opinia minoritară care crede că studiile de impact ar putea fi utile în analiza controlului, dar asta e jurisprudenţa în momentul de faţă. Deci, studiile de impact nu sunt relevante în analiza noastră. Merg cu speculaţia mai departe, dacă vreţi. Ne putem gândi că ar fi posibil şi un reviriment de jurisprudenţă. Probabil că aş fi cea mai fericită dacă s-ar întâmpla asta. Numai că, în cauza de faţă, atât obiectul controlului nostru, cât şi sesizarea care ne-a fost adresată sunt publice. Şi se poate constata că aspectele legate de studiul de impact nu fac obiectul acestui dosar", a spus  Simina Tănăsescu, președintele Curții Constituționale a României.

Ce prevede noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern

Precizăm că noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani și prevede că valoarea pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Reamintim că primul proiect al reformei pensiilor magistraţilor a fost declarat neconstituţional de CCR pe 20 octombrie, ca urmare a unei sesizări depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). Ulterior, la începutul lunii decembrie, judecătorii de la ICCJ au decis, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu noul proiect.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

radu marinescu
ministrul justitiei
ccr
pensiile speciale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Taxa Temu, de râsu'-plânsu'. Elena Cristian: Un întreg flux care n-a fost pus la punct
Publicat acum 32 minute
Zeci de aeronave de război chineze, detectate în jurul Taiwanului: Cum explică China exercițiul „Misiune Justiție-2025”
Publicat acum 46 minute
Cum a supraviețuit un pisoi blocat într-o maşină de spălat aflată în funcțiune. Detaliul cheie care l-a scăpat pe Anacleto
Publicat acum 51 minute
Când începe sezonul de schi în Poiana Braşov
Publicat acum 1 ora si 4 minute
DNA: Doi directori ai ELCEN București, trimiși în judecată pentru luare de mită
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat acum 19 ore si 12 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 27 Dec 2025
Avarie majoră. Bucureșteni fără căldură și apă caldă în patru sectoare. Anunțul Primăriei Capitalei
 
ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

vezi arhiva de editoriale
 
x close