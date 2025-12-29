Ministrul Justiţiei anunță că nu a primit nicio solicitare de la CCR privind reforma pensiilor magistraţilor

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, luni, că nu a primit nicio solicitare din partea Curţii Constituţionale a României (CCR) privind realizarea unui studiu de impact pentru noul proiect al Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor speciale ale magistraţilor.

"Nu cunosc nimic despre un studiu de impact. Am văzut şi eu în media discuţii despre un asemenea posibil studiu care să fie solicitat. Oficial, nu am primit absolut nimic şi nu ştiu despre ce fel de impact ar fi vorba şi ce fel de studiu. Ministerul Justiţiei nu participă la aceste proceduri de la Curtea Constituţională. (...) Dacă ni se va solicita ceva în mod concret, ce anume, în ce măsură intră sau nu în competenţele noastre vom vedea. Noi acţionăm cu bună-credinţă şi în cooperare loială cu instituţiile statului", a declarat Radu Marinescu la Digi24, transmite Agerpres.

Precizăm că CCR a amânat, luni, pentru 16 ianuarie, deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, motivul fiind lipsa de cvorumului pentru şedinţa de deliberare. Este a treia oară când instanţa constituţională amână luarea unei decizii în acest caz.

Simina Tănăsescu: Studiile de impact nu sunt relevante în analiza noastră

Potrivit unor surse din CCR, cei patru judecători care nu s-au prezentat la ședința de luni au cerut un studiu de impact al acestui proiect. Totuși, Simina Tănăsescu a susținut astăzi că studiul de impact nu este relevant în cazul proiectului de reformă a pensiilor magistraţilor.

"E o opinie majoritară. Mă număr în opinia minoritară care crede că studiile de impact ar putea fi utile în analiza controlului, dar asta e jurisprudenţa în momentul de faţă. Deci, studiile de impact nu sunt relevante în analiza noastră. Merg cu speculaţia mai departe, dacă vreţi. Ne putem gândi că ar fi posibil şi un reviriment de jurisprudenţă. Probabil că aş fi cea mai fericită dacă s-ar întâmpla asta. Numai că, în cauza de faţă, atât obiectul controlului nostru, cât şi sesizarea care ne-a fost adresată sunt publice. Şi se poate constata că aspectele legate de studiul de impact nu fac obiectul acestui dosar", a spus Simina Tănăsescu, președintele Curții Constituționale a României.

Ce prevede noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern

Precizăm că noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani și prevede că valoarea pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Reamintim că primul proiect al reformei pensiilor magistraţilor a fost declarat neconstituţional de CCR pe 20 octombrie, ca urmare a unei sesizări depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). Ulterior, la începutul lunii decembrie, judecătorii de la ICCJ au decis, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu noul proiect.