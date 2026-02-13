MAE: Atenționare de călătorie în Spania

O atenţionare de călătorie pentru Spania a fost emisă în contexul în care pentru ziua de sâmbătă este în vigoare un cod roşu de vânt puternic în Comunitatea Autonomă Valenciană - provincia Castellan.

Astfel, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei - Comunitatea Autonomă Valenciană asupra faptului că Agenţia Meteorologică locală (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a emis cod roşu de vânt puternic, pentru sâmbătă, 14 februarie 2026, pentru Comunitatea Autonomă Valenciană - provincia Castellan.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216.171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: +34 677.842.467.

MAE recomandă consultarea paginilor web:

https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?k=val şi https://www.112cv.gva.es/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.