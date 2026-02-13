€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri MAE: Atenționare de călătorie în Spania
Data publicării: 23:24 13 Feb 2026

MAE: Atenționare de călătorie în Spania
Autor: Ioan-Radu Gava

Spania alegeri Imagine cu steagul Spaniei. Foto: Pixabay

Ministerul afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Regatul Spaniei.

O atenţionare de călătorie pentru Spania a fost emisă în contexul în care pentru ziua de sâmbătă este în vigoare un cod roşu de vânt puternic în Comunitatea Autonomă Valenciană - provincia Castellan.

Astfel, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei - Comunitatea Autonomă Valenciană asupra faptului că Agenţia Meteorologică locală (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a emis cod roşu de vânt puternic, pentru sâmbătă, 14 februarie 2026, pentru Comunitatea Autonomă Valenciană - provincia Castellan.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216.171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: +34 677.842.467.

MAE recomandă consultarea paginilor web:

https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?k=val  şi https://www.112cv.gva.es/  şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mae
spania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 25 minute
O valiză, un vis și o durere transformată în artă: Antonia, fetița de 9 ani care a ridicat sala în picioare
Publicat acum 2 ore si 34 minute
MAE: Atenționare de călătorie în Spania
Publicat acum 2 ore si 56 minute
Maia Sandu, tur de forță la Conferința de Securitate de la Munchen. Cu ce lideri s-a întâlnit / foto
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Un grup de fetițe a stârnit hohote de râs pe scena Românii au talent: „În zece ani vom cânta la Untold!”
Publicat acum 4 ore si 1 minut
Macron îi răspunde lui J.D. Vance, la Munchen, după un an
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 39 minute
"Șoc și groază! România a intrat în recesiune economică". Analistul Radu Georgescu: "Va fi mai rău decât în 2008"! Sfat pentru români
Publicat acum 10 ore si 6 minute
O mașină electrică a ars în București cu o persoană captivă în autoturism. Titi Aur: Instrumentul pe care orice șofer trebuie să-l aibă
Publicat acum 18 ore si 44 minute
Horoscop 13 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 11 ore si 13 minute
Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, atrage atenția: România nu e în stagflație. Ce contează mai mult decât recesiunea tehnică. ”Bate orice altă construcție”
Publicat acum 12 ore si 23 minute
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, iar soțul acesteia a ajuns la spital, cu arsuri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close