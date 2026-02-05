Pariul Arabiei Saudite: cum vrea să devină cel mai mare centru de turism din lume

Arabia Saudită și-a fixat un obiectiv ambițios, și anume să devină cel mai mare centru de turism din lume. În acest context, compania aeriană națională, Saudia, este în discuții avansate cu Boeing și Airbus pentru o achiziție de proporții istorice. Sursele Bloomberg notează că planul implică investiții de miliarde de dolari și ar putea transforma Riadul într-un hub global de călătorii.

Potrivit informațiilor obținute, Saudia vizează cumpărarea a cel puțin 150 de avioane, atât cu fuselaj îngust, cât și cu fuselaj lat. Până în prezent, compania nu a stabilit exact modelele sau distribuția între producători. În prezent, flota de aproximativ 200 de aeronave a Saudia ar urma să fie parțial înlocuită. Boeing și Airbus au refuzat să facă comentarii oficiale privind negocierile.

Aceasta nu este prima comandă majoră a Saudia. În 2024, compania a achiziționat 105 avioane Airbus cu fuselaj îngust. În anul precedent, a comandat peste 30 de Boeing 787 Dreamliner, cu opțiunea pentru încă 10 aeronave.

Accent pe pelerinaje și experiența pasagerilor

Compania aeriană de stat își repoziționează strategia, punând accent pe zborurile legate de pelerinaje religioase. În paralel, startup-ul Riyadh Air pregătește lansarea unei companii aeriene de lux, destinată turiștilor care vizitează Arabia Saudită.

Ultimii ani au adus schimbări semnificative: conducerea superioară a fost reformată, s-au încheiat parteneriate cu echipe sportive, iar unele aeronave vor fi echipate cu serviciul de internet Starlink al SpaceX. Totodată, experiența pasagerilor în timpul zborului a devenit o prioritate clară.

Prin această strategie, Arabia Saudită vizează nu doar să își extindă flota, ci să își consolideze poziția ca cel mai mare centru de turism din lume, atrăgând vizitatori din întreaga lume prin servicii moderne, zboruri eficiente și experiențe premium la bord, conform Bloomberg.

CITEȘTE ȘI: Arabia Saudită ridică primul „stadion din cer”: O arenă la 350 de metri altitudine ce va costa 1 miliard de dolari

