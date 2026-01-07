€ 5.0905
DCNews Lifestyle Eroare cu prețurile de vacanță pe Booking. Ce au pățit mai mulți turiști: Din păcate, am făcut o greșeală, dar, ca un gest de bunăvoință...
Data actualizării: 21:17 07 Ian 2026 | Data publicării: 20:32 07 Ian 2026

Eroare cu prețurile de vacanță pe Booking. Ce au pățit mai mulți turiști: Din păcate, am făcut o greșeală, dar, ca un gest de bunăvoință...
Autor: Roxana Neagu

avion_67082200 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Mai mulți turiști au dezvăluit ce au pățit după ce au rezervat prin Booking cazări în diferite colțuri ale lumii.

”Din păcate, am făcut o greșeală în setările noastre de pe Booking. Prețul nostru este de 230 de euro/noapte, ceea ce înseamnă 1.610 euro pentru 7 nopți în loc de 1.062, incorent afișat. Am fi bucuroși dacă ați accepta oferta noastră. Ca un gest de bunăvoință, vă pot oferi un discount de 110 euro, ceea ce ar rezulta într-un total de 1500 euro” - aceasta este ”oferta” primită de un turist care a rezervat prin platforma Booking. 

Poate fi o eroare, desigur. Turistul a întrebat, pe un grup de vacanțe, ce ar putea să facă în acest caz. Cei mai mulți i-au indicat să apeleze la Booking, platforma pe care a făcut rezervarea, pentru a rezolva. ”Am luat legătura cu booking, dar cel mai probabil nu se întâmplă nimic (am mai pățit-o). Am renunțat la cazare, probabil vor anula ei rezervarea deoarece era cu plata înainte de începerea sejurului, nu am plătit nimic la început. Am găsit ceva similar ca preț. Eu dacă aș fi greșit, mi-aș fi asumat și nu mi-aș fi pus oaspeții în astfel de situație, dar se pare că nici austriecii nu mai sunt ce au fost” a scris persoana în cauză. 

Alții au scris despre experiențe similare: 

  • Am pățit să-mi scrie pe WhatsApp că era greșit prețul de pe Booking pentru perioada respectivă și că totalul ar fi x euro (de trei ori mai mult). Am mulțumit și am anulat. Daca aveți alternative prin zonă, nu are rost sa vă bateți capul cu așa ceva.
  • Poți să iei legătura cu Booking și să încerci să păstrezi această rezervare așa cum ai făcut-o. Mă îndoiesc că va rămâne. Ei vor anula mai mult ca sigur, dacă este greșeală cum au zis, nu aveau cum să anuleze fără să vă anunțe. Aia ar fi fost o problemă! Acum că v-au anunțat, au rezolvat jumătate de problemă. Dacă insistați, booking vă dă ceva similar ca bani, ce au în oferta actuală. 

  • Contactați Booking. Am pățit să-mi anuleze cazarea cu foarte puțin timp înainte de călătorie. Booking mi-a dat variante, dar nu erau la condițiile inițiale. Am rezervat eu (tot pe Booking), le-am trimis factura și mi-au rambursat diferența. 

  • Din păcate, serviciul clienți Booking nu este chiar atât de implicat. Procedura corectă este de a forța bookingul să compenseze “eroarea”, în acest fel să ia măsuri pentru astfel de scammeri.

  • Comisionul Booking e mai mic decât diferența pe care o cer suplimentar. V-au informat pentru că e de datoria lor să facă acest prim pas. Aceasta e poziția lor, probabil va urma anularea. Nu cred că vreți să vă certați cu ei, apoi să le mergeți ca oaspete. Încercați să contactați Booking pentru situație și să vă luați gândul de la această proprietate.

Eroarea s-a repetat în Croația

  • Contactați Booking, am avut o experiență similară pentru o cazare în Croatia, era f ieftină (250€ 3 nopți apartament cu vedere la mare în luna iulie), am contactat booking și ei îmi dădeau tot felul de cazări ”similare”, dar care nu aveau facilitățile pe care le doream eu (parcare, vedere la mare, stație de încărcare), și până la urmă am găsit o cazare nouă cu 600€, iar booking a acceptat ca, după ce facem checkout-ul, să ne ramburseze diferența, doar că a trebuit să contactez aprox 3-4 agenți pentru a obține asta de la ei...

Și-n Portugalia

  • Am pățit și noi in Lisabona. Soțul are contul de Booking, a sunat la ei, au spus ca ori plătim, ori renunțăm, i-a informat la proprietate că nu suntem de acord și au anulat. Compensare nu am primit sau nimic altceva. (...) Partea neplăcută mi s-a părut că cei de la cazare au ținut banii 2 luni, apoi "au sesizat greșeala” și apoi ni i-au returnat în alte 2-3 săptămâni. Mi s-a părut urât si neprofesionist din partea lor.
  • Am pățit și noi, dar locația era la 20 minute de unde era pin-ul pe booking. Am sunat la booking, au anulat, am primit banii înapoi și ne-au despăgubit să stăm la un hotel în zona dorită inițial. Prețurile fiind mai mari și oferta mai mică având în vedere ca era ziua de check-in deja.

  • Nu a fost nicio greșeală. Au pret dinamic. De multe ori am rezervat pe Booking la un preț mai mic decât aveau ei listat la recepție. Probabil cei în cauză s-au gândit să își încerce norocul să crească prețul pentru că e cerere.

Comentarii

