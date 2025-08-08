Data actualizării: | Data publicării:

Vânturi violente în Grecia, în insule preferate de români. Doi turişti au murit

Autor: Andrei Itu | Categorie: Lifestyle
Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Doi turişti au murit pe insula Milos din Marea Egee, în condițiile în care vânturi violente s-au abătut vineri asupra Greciei perturbând legăturile maritime cu insulele în plin sezon turistic

Citește și - Schimbare în sistemul bancar din Grecia, pe model portughez, de frica Revolut: ce se întâmplă cu ATM-urile

Doi turişti vietnamezi care au murit pe insula Milos din Marea Egee, în acest context, a anunţat poliţia portuară, informează AFP.

"Un bărbat şi o femeie au fost găsiţi inconştienţi în mare", în apropierea plajei Sarakiniko de pe insula Milos, aflată în arhipelagul Cicladelor, şi "au fost transportaţi la centrul de sănătate local", a declarat pentru AFP o reprezentantă a poliţiei portuare elene.

"Erau turişti vietnamezi care făceau parte dintr-un grup aflat într-o croazieră. Femeia a căzut în apă, iar bărbatul a încercat, se pare, să o salveze. Amândoi au murit", a adăugat ea, fără a oferi alte detalii despre cauza accidentului. Mass-media locale au relatat că victimele s-au înecat.

Accidentele maritime şi înecurile sunt frecvente în Grecia pe timpul verii, când numeroşi turişti vizitează insulele şi plajele Greciei continentale.

Vânturi puternice, mai ales în Marea Egee (est)



Vânturile puternice care bat de vineri dimineaţă, mai ales în Marea Egee (est), au forţat unele feriboturi să rămână în portul Pireu, aflat lângă Atena, potrivit poliţiei portuare.

"Mai multe feriboturi nu au putut pleca în această dimineaţă din cauza vânturilor violente, în special cele care deservesc insulele Ciclade şi Dodecaneze", a precizat aceeaşi sursă.

Curse către destinaţii turistice foarte populare precum Mykonos, Paros şi spre insula Creta, anulate



Astfel, unele curse către insulele Ciclade - inclusiv către destinaţii turistice foarte populare precum Mykonos şi Paros - precum şi spre insula Creta, au fost anulate, afectând deplasările multor turişti în vârful sezonului.

Până la finalul dimineţii cel puţin trei feriboturi au reuşit să plece către Ciclade - în special spre Paros şi Santorini - precum şi către Creta. Totodată, cursele spre insulele Dodecaneze (sud-est), programate pentru finalul după-amiezii, vor avea loc conform programului, a dat asigurări poliţia portuară.

Legăturile maritime cu insulele din apropierea Atenei, din golful Saronic - precum Egina, Hydra, Poros sau Spetses - precum şi cu insulele din Marea Ionică (vest), nu au fost afectate.

Vântul puternic dinspre nord, cunoscut sub numele de "meltemi", este frecvent în Marea Egee, mai ales în luna august, şi provoacă adesea anularea curselor maritime. Observatorul naţional din Atena a avertizat, într-un comunicat, că există un risc foarte ridicat de incendii forestiere provocate de vânt, în special în estul şi sudul ţării, scrie Agerpres.

Vezi și - Influencerițe urmărite de o apariție surpriză în largul Mării Ionice, Grecia: ”De departe părea drăguț!”- Video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cinci insule din Grecia s-au impus în topul clasamentului global. Insula care ocupă locul întâi cu un scor impresionant
08 aug 2025, 20:30
Vânturi violente în Grecia, în insule preferate de români. Doi turişti au murit
08 aug 2025, 16:48
Apa, restricționată în mai multe destinații din Turcia, preferate de români
06 aug 2025, 18:32
"Plănuiești o călătorie în Thailanda, inspirat de emisiunea Insula Iubirii"? InfoCons vine cu precizări pentru români
04 aug 2025, 16:36
Ridicarea restricțiilor pentru lichide în bagajul de mână la aeroport. Când va fi posibilă și în România
30 iul 2025, 14:06
Avem dovada oficială. Iată de ce ”bate vântul” pe litoralul românesc
29 iul 2025, 15:21
ParintiSiPitici.ro
„Nu este obraznic, ci genial!” 8 comportamente „exasperante” ale copilului care arată că are o inteligență ridicată
08 aug 2025, 20:17
Sithonia vs. Kassandra. Diferențe frapante între cele două brațe din Halkidiki. Unde să mergi dacă vrei să te bucuri, cu adevărat, de Grecia
29 iul 2025, 12:15
Lovitură pentru grecii din Kassandra, care au pus „stăpânire” pe plajă. ”Nu-mi pare rău pentru ei, dai 100 de euro pe cazare”/ ”Păcat că n-am fost acolo să aplaud”
29 iul 2025, 09:08
Istoria basilicii Sagrada Familia, acum și în limba română. Ghid audio în premieră pentru turiștii din țara noastră
27 iul 2025, 16:53
6 plaje din Europa mai puțin cunoscute unde poți scăpa de caniculă
26 iul 2025, 09:46
Cum arată casa din Thassos, de 120.000 de euro, ”perfectă pentru dimineți liniștite”: Este ascunsă în inima Limenariei
22 iul 2025, 22:26
Administratorul unei plaje din Mamaia, către turiști: Băi săracilor cu cearșafuri, oamenii care stau la șezlong au plătit ca să vadă marea / video viral
17 iul 2025, 18:35
Cazare gratuită la un hotel de lux din Italia, unde camera costă 2.350 €/noapte. Condiția este una foarte simplă
16 iul 2025, 14:09
Atracții turistice în Budapesta vara. Are și SPA în aer liber, dar și plaje. Comoara de sub capitala Ungariei, aproape necunoscută turiștilor
16 iul 2025, 14:04
TOP destinații din Italia unde distracția nu se oprește nici noaptea! Vara începe aici
15 iul 2025, 19:38
Greșeala banală dar costisitoare pe care o fac cei mai mulți turiști în vacanță
06 iul 2025, 15:51
Cum poți să-ți recuperezi banii dacă îți anulezi vacanța în Creta din cauza incendiilor care au cuprins insula
05 iul 2025, 11:46
Acest oraș este visul tuturor iubitorilor de legume: Rețete vechi și gusturi vii
03 iul 2025, 23:41
Singurul aeroport din lume unde poți ateriza simultan în trei țări. Se află în Europa
01 iul 2025, 11:53
Când se vor redeschide turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris. Data a fost anunțată
01 iul 2025, 08:15
Doar 5 lei, cel mai ieftin „city break” pe care îl poți face vara asta în România / foto + video
28 iun 2025, 17:38
Deja 4 milioane de turiști au vizitat Grecia în primele 4 luni ale anului. În 2024, vacanțele au reprezentat 13% din PIB
25 iun 2025, 20:14
Vacanță de vis transformată într-un coșmar pentru sute de români. Aeronava e în service, turiștii așteaptă pe aeroport
23 iun 2025, 23:51
Nu mai avem control la frontieră, dar avem Podul Giurgiu-Ruse. Românii așteaptă chiar și 6 ore în coloană: ”Ne-am săturat de bătaie de joc”
23 iun 2025, 19:25
Plaje spectaculoase din lume - Unde merită să ajungi vara aceasta
18 iun 2025, 14:00
Ai planuri de vacanță în Italia? Află de ce vei plăti mai mult în această vară
18 iun 2025, 08:38
O destinație turistică preferată de români, invadată de șerpi înotători care au aproape 2 metri. Turiștii, îngroziți, își anulează vacanțele
17 iun 2025, 10:22
Au sau nu românii bani? Opt din 10 au planuri de vacanță. Suma pe care vor să o cheltuie
16 iun 2025, 13:01
Noi proteste într-o destinație de vacanță iubită de români. Nu mai vor ca turiștii să le invadeze insula. ”Mai puţin turism, mai multă viaţă”
16 iun 2025, 11:18
În Grecia, consumul de Ouzo este un ritual cultural cu propriul său timp și loc special: Ce trebuie și ce nu trebuie să faci
14 iun 2025, 23:14
Anafi și Astypalaia, două insule grecești mai puțin cunoscute, unde casele văruite alb se îmbină perfect cu plajele superbe, mâncare de casă și tradițiile grecești
11 iun 2025, 00:01
Cutremurele alungă turiștii dintr-o destinație preferată de români. Oferte last-minute
09 iun 2025, 22:29
Festivalul Enisala – Unitate la Cetate: Inna și Andra vor încânta publicul
04 iun 2025, 16:11
Insulă preferată de români vrea să combată turismul excesiv / Galerie foto
04 iun 2025, 09:03
România, codașă în UE la atragerea turiștilor străini. Doar o țară stă mai prost
02 iun 2025, 13:10
Unde merg bulgarii în vacanță. Dezvăluire din turism
01 iun 2025, 23:52
Investitorul care a dat lovitura cu un hotel luat pe credit. Astăzi are investiții de sute de milioane de euro: 80% din turiștii cazați aici sunt români
27 mai 2025, 22:49
Mega-tranzacția de pe litoralul bulgăresc: Cine a achiziționat stațiunea șefilor de stat, destinație de lux. Mobilierul de aici e românesc
26 mai 2025, 21:38
Destinație de vacanță preferată de români atrage noi venituri record din turism
23 mai 2025, 10:18
Spania a pus gând rău locuințelor Airbnb. Decizia care afectează peste 65.000 de anunțuri
21 mai 2025, 09:00
The Guardian: Te gândești la o vacanță în acest oraș? Atenție! Iată ce te așteaptă
20 mai 2025, 15:27
Minoritățile etnice fac unic acest județ. Lavinia Vizauer: Vom face tot ce putem ca această zonă să arate din ce în ce mai bine / video
14 mai 2025, 11:05
Vor să ajungă pe Everest în șapte zile. Secretul, un gaz interzis în sport
13 mai 2025, 23:53
Bucureştiul, numit "Parisul din Est" de o jurnalistă britanică
11 mai 2025, 22:35
Comoara neștiută din apropierea Insulei Bali. Peisaje de vis de care se pot bucura turiștii - FOTO/VIDEO
03 mai 2025, 22:22
Insula grecească despre care se spune că e paradisul verde din inima Cicladelor. Puțini români știu de ea
03 mai 2025, 21:49
IQOS marchează începutul sezonului estival prin parteneriatul cu Fratelli Grup
02 mai 2025, 16:27
O cafenea veche de 400 de ani din Amsterdam riscă să fie închisă din cauza creșterii chiriilor. Ce se întâmplă cu istoria orașului?
01 mai 2025, 12:09
Haos în turismul global: CEO-ul aeroporturilor din Dubai avertizează că războiul tarifelor afectează vacanțele din 2025
30 apr 2025, 15:45
Investitorul Alin Bucur, situație revoltătoare cu Apele Române după ce a obținut o nouă plajă. ”Ce se întâmplă? Unde-i dreptatea?”/ VIDEO
29 apr 2025, 18:41
Noi imagini de pe litoralul românesc. Așa arată acum plajele din Venus și Saturn. Nici nu se vede marea! VIDEO/ ”Hotelurile ar trebui să închirieze cămile”
25 apr 2025, 09:16
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13, a murit
acum 20 de minute
Record greu de bătut: Avram Iancu a traversat toată Europa înot, fără costum de neopren
acum 23 de minute
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București
acum 38 de minute
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor
acum 1 ora 35 minute
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
acum 1 ora 49 minute
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră
acum 2 ore 10 minute
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol
acum 2 ore 10 minute
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin
Cele mai citite știri
pe 7 August 2025
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
pe 7 August 2025
Risc major pentru USR după decizia lui Dominic Fritz privindu-l pe Ion Iliescu. Ce urmează pentru Nicușor Dan
pe 7 August 2025
Gafă la Untold 2025. Momentul petrecut pe scena principală i-a lăsat mască pe festivalieri - Video
pe 7 August 2025
Viitură pe Transfăgărășan, zeci de autoturisme sunt blocate
pe 7 August 2025
Emil Constantinescu: Acest om nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel