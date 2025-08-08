Vânturi violente în Grecia, în insule preferate de români. Doi turişti au murit

Doi turişti au murit pe insula Milos din Marea Egee, în condițiile în care vânturi violente s-au abătut vineri asupra Greciei perturbând legăturile maritime cu insulele în plin sezon turistic

Doi turişti vietnamezi care au murit pe insula Milos din Marea Egee, în acest context, a anunţat poliţia portuară, informează AFP.



"Un bărbat şi o femeie au fost găsiţi inconştienţi în mare", în apropierea plajei Sarakiniko de pe insula Milos, aflată în arhipelagul Cicladelor, şi "au fost transportaţi la centrul de sănătate local", a declarat pentru AFP o reprezentantă a poliţiei portuare elene.



"Erau turişti vietnamezi care făceau parte dintr-un grup aflat într-o croazieră. Femeia a căzut în apă, iar bărbatul a încercat, se pare, să o salveze. Amândoi au murit", a adăugat ea, fără a oferi alte detalii despre cauza accidentului. Mass-media locale au relatat că victimele s-au înecat.



Accidentele maritime şi înecurile sunt frecvente în Grecia pe timpul verii, când numeroşi turişti vizitează insulele şi plajele Greciei continentale.

Vânturi puternice, mai ales în Marea Egee (est)





Vânturile puternice care bat de vineri dimineaţă, mai ales în Marea Egee (est), au forţat unele feriboturi să rămână în portul Pireu, aflat lângă Atena, potrivit poliţiei portuare.



"Mai multe feriboturi nu au putut pleca în această dimineaţă din cauza vânturilor violente, în special cele care deservesc insulele Ciclade şi Dodecaneze", a precizat aceeaşi sursă.

Curse către destinaţii turistice foarte populare precum Mykonos, Paros şi spre insula Creta, anulate





Astfel, unele curse către insulele Ciclade - inclusiv către destinaţii turistice foarte populare precum Mykonos şi Paros - precum şi spre insula Creta, au fost anulate, afectând deplasările multor turişti în vârful sezonului.



Până la finalul dimineţii cel puţin trei feriboturi au reuşit să plece către Ciclade - în special spre Paros şi Santorini - precum şi către Creta. Totodată, cursele spre insulele Dodecaneze (sud-est), programate pentru finalul după-amiezii, vor avea loc conform programului, a dat asigurări poliţia portuară.



Legăturile maritime cu insulele din apropierea Atenei, din golful Saronic - precum Egina, Hydra, Poros sau Spetses - precum şi cu insulele din Marea Ionică (vest), nu au fost afectate.



Vântul puternic dinspre nord, cunoscut sub numele de "meltemi", este frecvent în Marea Egee, mai ales în luna august, şi provoacă adesea anularea curselor maritime. Observatorul naţional din Atena a avertizat, într-un comunicat, că există un risc foarte ridicat de incendii forestiere provocate de vânt, în special în estul şi sudul ţării, scrie Agerpres.

