Administrația Trump declară război zahărului: Cum vrea să facă America sănătoasă din nou. Noile reguli alimentare în SUA
Data publicării: 23:46 07 Ian 2026

Administrația Trump declară război zahărului: Cum vrea să facă America sănătoasă din nou. Noile reguli alimentare în SUA
Autor: Alexandra Firescu

donut-gogoasa-zahar-mancare_13117500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @jimbophoto
 

America a declarat război zahărului, în ultimele recomandări de natură a face SUA sănătoase din nou.

Administrația Donald Trump a anunțat, miercuri, o nouă serie de recomandări nutriționale, în cadrul agendei ”Make America Healthy Again”. 

În cadrul programului MAHA, secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr., dar și alți oficiali, printre care secretarul agriculturii Brooke Rollins, au implementat mai multe obiective printre care reducerea vaccinurilor pentru copii și restricționarea accesului la alimente nesănătoase pentru persoanele care primesc bonuri de masă.

MAHA - război împotriva zahărului

Noile linii directoare descurajează puternic consumul de alimente foarte procesate și cu zahăr adăugat, aspecte care, conform lui Kennedy și susținătorilor săi, contribuie la creșterea ratei bolilor cronice.

”Astăzi, guvernul nostru declară război zahărului adăugat”, a declarat Kennedy, de la Casa Albă. Rămân neschimbate recomandările pentru prioritizarea fructelor, legumelor, cerealelor integrale și limitarea consumului de grăsimi saturate. 

Mai sănătoși, costuri mai puține cu asistența medicală

De fapt, scopul nu este doar sănătatea americanilor, cât reducerea costurilor asistenței medicale: ”Noile recomandări recunosc că alimentele integrale, bogate în nutrienți, sunt cea mai eficientă cale către o sănătate mai bună și costuri mai mici ale asistenței medicale” spune Kennedy. 

Liniile directoare ale MAHA stau la baza programelor federale pentru mesele școlare consumate de aproape 30 de milioane de copii. 

Mai multă proteină, mai multe grăsimi, mai puține zaharuri

Noul ghid alimentar recomandă adulților să consume între 1,2 și 1,6 grame de proteină/kg greutate corporală/zi, fața de consumul anterior recomandat de 0,8. 

O altă încurajare este aceea de a consuma lactate cu conținut ridicat de grăsimi, contrar recomandărilor vechi care orientau oamenii spre produse lactate cu conținut redus de grăsimi. 

Noul ghid precizează că ”nu se recomandă și nu se consideră că adaosul de zaharuri sau îndulcitori necalorici face parte dintr-o dietă sănătoasă sau nutritivă” și că, dacă sunt consumate, zaharurile adăugate nu trebuie să depășească 10 grame per masă. Ghidurile anterioare permiteau adăugarea unei cantități mici de zaharuri în alimentele mai sănătoase pentru a ajuta la respectarea recomandărilor în privința dietei, fără a depăși 10% din caloriile zilnice. 

De asemenea, se recomandă evitarea alimentelor foarte procesate și alimentelor și băuturile cu arome artificiale, îndulcitori cu conținut caloric redus și coloranți. 

