Se aliniază planetele pe 28 februarie? Un astronom arată ce se întâmplă, de fapt / foto în articol

Mai multe știri din ultima perioadă au titrat că pe data de 28 februarie 2026 va avea loc o alinere planetară rară, care va putea fi văzută cu ochiul liber de pe Pământ. Mai precis, văzute de pe Terra, Mercur, Venus, Saturn, Neptun, Uranus și Jupiter vor fi dispuse aparent pe o linie imaginară care va începe la vest, imediat după apus, și se va termina spre est, unde se află Jupiter. În fapt, este vorba de planul ecliptic pe care pare că se deplasează și Soarele în timpul mișcării de rotație a Terrei.

Cercetătorul Adrian Sonka de la Institutul Astronomic al Academiei Române a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, ce se întâmplă, de fapt, pe cer, în ziua de 28 februarie. Deși de pe Pământ, planetele vor părea că sunt pe aceeași linie, ele se află la distanțe diferite, iar în spațiu avem de-a face cu un adevărat zig-zag.

„Nu uitați că pe 28 februarie iar nu o să se alinieze planetele.

A venit iar momentul când internetul ne anunță că se aliniază planetele. Pe scurt: nu se aliniază!

Unii spun că se aliniază doar când sunt văzute de pe Pământ, dar nici măcar asta nu se întâmplă pentru că trei se văd înspre apus, timp o oră după ce apune Soarele, iar alta, Jupiter, se vede bine în partea opusă de cer.

Pe cer le mai avem și pe Uranus și Neptun, dar nu se văd cu ochiul liber.

Mai jos se vede cum arată linia care unește toate planetele care se „aliniază”“, a scris Sonka pe Facebook.