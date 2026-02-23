€ 5.0968
|
$ 4.3195
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0968
|
$ 4.3195
 
DCNews Stiri Secretul performării, vechi de un secol, dezvăluit de Dumitru Borțun. De ce niciun ministru nu poate reforma școala românească / video
Data publicării: 20:02 23 Feb 2026

EXCLUSIV Secretul performării, vechi de un secol, dezvăluit de Dumitru Borțun. De ce niciun ministru nu poate reforma școala românească / video
Autor: Ioan-Radu Gava

educatie-scoala_40327900 Sursă foto: Freepik - școală

Prof. univ. dr. Dumitru Borțun a vorbit despre succesul uriaș pe care l-a avut Spiru Haret în calitate de ministru al Educației, la începutul secolului al XX-lea.

Într-un dialog cu profesorul Sorin Ivan, Dumitru Borțun a explicat de ce învățământul românesc nu poate fi reformat în prezent iar fiecare ministru care vine la Educație nu reușește să performeze și să ducă școala românească la un nou nivel de dezvoltare.

Spiru Haret a fost de trei ori ministru, lucru care i-a permis să facă o reformă, ceea ce nu se poate întâmpla astăzi, după cum vedem. Numeroși miniștri ai Educației au încercat să facă o reformă a școlii românești, absolut necesară pentru a aduce învățământul în secolul XXI, dar nu au putut.

Spiru Haret a lucrat cu șapte sau opt ministere, nu a lucrat de unul singur. La noi, fiecare ministru a crezut că poate să fie el un nou Spiru Haret, fără să facă din educație un program național, interdepartamental, care să adune mai multe ministere: Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, Ministerul Amenajării Teritoriale. Toate astea au fost adunate în jurul Ministerului Instrucției Publice, cum se numea pe vremea aceea. Așa a reușit să construiască în mediul rural 2.000 de școli“, a spus Dumitru Borțun.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Dumitru Borțun mută lupa de pe elevi pe profesori și spune ceva foarte grav: Nu ești om/ VIDEO

Spiru Haret a construit și primele grădinițe în România

La un secol după ce în Occident au fost înființate așa-numitele falansere, sisteme de educație colectivă organizată, Spiru Haret a realizat primele grădinițe.

„Era o perioadă de emulație, chiar dacă erau polemici firești între partide“, a adăugat profesorul universitar Sorin Ivan.

„Se trecea de la Evul Mediu la modernitate, iar poporul român, la țară, era în continuare înecat în misticism, în superstiții. Spiru Haret a ridicat școala și a făcut-o la fel de înaltă ca primăria. Numai biserica era mai înaltă“, a precizat Dumitru Borțun.

„Există și acum nenumărate școli construite pe vremea lui Spiru Haret“, a completat Dumitru Borțun.

„Da, le-am văzut. În unele locuri au ajuns într-o stare de degradare, dar în altele le-am văzut reabilitate“, a replicat Dumitru Borțun.

„Tot în timpul lui au apărut și primele grădinițe. El a înființat grădinițele în România. Cu 100 de ani înainte le înființase Charles Fourier, cu așa-numitele falansere. Înființase grădinița cu ideea că dacă vrem să emancipăm femeile, trebuie să le luăm grija asta, să nu le mai lăsăm sclave ale camerei copiilor și bucătăriei, iar comunitatea să preia grija copiilor mici. O idee care fusese însămânțată în Occident cu 100 de ani înainte a fost pusă în operă de acest mare reformator, Spiru Haret“, a mai precizat profesorul Dumitru Borțun.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

spiru haret
ministerul educatiei
invatamant
dumitru bortun
sorin ivan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Secretul performării, vechi de un secol, dezvăluit de Dumitru Borțun. De ce niciun ministru nu poate reforma școala românească / video
Publicat acum 24 minute
Cum sunt pedepsiți profesorii cu vechime pentru că au „îndrăznit” să câștige mai mult de 6000 de lei: „O lună mănânci, una nu!”
Publicat acum 27 minute
Claudiu Târziu a anunțat o săptămână decisivă la Bruxelles, cu teme majore privind agricultura, bugetul UE și politica externă
Publicat acum 52 minute
Ucraina a atacat, din nou, conducta petrolieră Drujba. Cresc tensiunile cu Ungaria și Slovacia
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Călin Georgescu: Dacă Nicolae Ceauşescu ar fi avut Curtea Constituţională, probabil că azi era preşedinte democratic
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 11 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 2 ore si 51 minute
Decizii în unanimitate în Coaliție: Ce se întâmplă cu impozitele pe clădiri vechi, relansarea economică și reforma administrației
Publicat acum 3 ore si 52 minute
A cumpărat o Dacia Bigster Full Hybrid nouă, dar e de noaptea minții ce s-a întâmplat în opt luni de la achiziție
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Cine este Mihai Dimian, soluția ”social-democrată” a lui Ilie Bolojan ca ministru al Educației, după două luni de blocaj
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Dani Oțil, despre Mircea Badea: Mulți gândesc ca mine, dar nu au curajul să o spună
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close