Miniștrii de Externe din UE declară că sunt „foarte supărați și frustrați" pe Ungaria. Ce a zis Oana Țoiu
Data publicării: 16:19 23 Feb 2026

Miniștrii de Externe din UE declară că sunt „foarte supărați și frustrați” pe Ungaria. Ce a zis Oana Țoiu
Autor: Ioan-Radu Gava

viktor orban zambaret Foto: Agerpres

Mai multe țări din Uniunea Europeană sunt furioase pe Ungaria din cauza planului de blocare a sancțiunilor împotriva Rusiei și a împrumutului pentru Ucraina.

Miniștrii europeni de externe au criticat în repetate rânduri Ungaria luni din cauza planului Budapestei de a bloca ultima rundă de sancțiuni impuse de UE împotriva Rusiei, scrie Politico.

Înalții diplomați ai blocului comunitar s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta aprobarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. UE spera să obțină aprobarea pachetului la fix patru ani de la invazia la scară largă a Moscovei în Ucraina. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, se vor deplasa la Kiev pentru a marca ziua de 24 februarie.

Anterior, Budapesta a promis că va bloca măsurile dacă Kievul nu permite continuarea livrărilor de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia vecină.

Autoritățile ucrainene au declarat că conducta Drujba, care furnizează petrol către cele două țări din Europa Centrală, a fost avariată de un atac rusesc pe 27 ianuarie. Ungaria și Slovacia susțin că Kievul nu repornește intenționat conducta.

CITEȘTE ȘI               -              Zelenski, atac la Viktor Orban. S-a luat de burta lui mare / Ce a zis de România / video viral

Ungaria amenință că blochează împrumutul de 90 de miliarde pentru Ucraina

Ungaria amenință, de asemenea, că va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro convenit de liderii UE în decembrie, împrumut esențial pentru supraviețuirea Ucrainei în timp de război.

Acest lucru a atras furia aliaților Ucrainei din UE.

„Sunt uimit de poziția ungară”, a declarat reporterilor ministrul german de externe, Johann Wadephul, în timp ce se îndrepta spre Consiliul Afaceri Externe.

„Nu cred că este corect ca Ungaria să își folosească propria luptă pentru libertate pentru a trăda suveranitatea europeană”, a adăugat el.

Ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a declarat că este „foarte supărat și frustrat” pe Ungaria, adăugând că motivele Budapestei „nu se bazează pe nevoi europene, nu se bazează pe interese de securitate europene”.

CITEȘTE ȘI               -               Rusia a amenințat Estonia cu un atac nuclear: Va fi ținta armelor noastre

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe din România se alătură omologilor din UE care critică poziția Ungariei

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a criticat Ungaria pentru că a uitat cum este să reziste unei invazii rusești, referindu-se aparent la evenimentele din Budapesta din anul 1956.

„Lucrul care mă șochează fundamental este că, în timp ce Ucraina se apără împotriva puterii armatei ruse, maghiarii obișnuiau să înțeleagă cum este... M-aș fi așteptat la un sentiment mult mai mare de solidaritate din partea Ungariei față de Ucraina”, a spus el.

În schimb, el a susținut că prim-ministrul maghiar Viktor Orbán a prezentat Kievul drept inamic și „acum încearcă să exploateze această” narațiune pentru a câștiga alegerile generale din aprilie. Orbán, care este la putere de aproape două decenii, este în urmă în sondaje în fața unei opoziții în ascensiune.

Șeful diplomației UE, Kaja Kallas, a avertizat: „Cred că nu vor exista progrese în această privință astăzi, dar cu siguranță vom face acest efort.”

Ministrul de externe al României, Oana Țoiu, a fost de acord cu poziția colegilor ei din Uniunea Europeană.

„Nu sunt sigură dacă va fi mâine sau săptămâna aceasta”, a spus ea, referindu-se la aprobarea sancțiunilor. Dar a adăugat cu optimism: „Am văzut situații similare în trecut și le-am depășit. De aceea se numește al 20-lea pachet de sancțiuni”.

