Câte bilete s-au vândut pentru Jocurile Olimpice 2026
Data actualizării: 16:31 22 Feb 2026 | Data publicării: 15:57 22 Feb 2026

Câte bilete s-au vândut pentru Jocurile Olimpice 2026
Autor: Dana Mihai

Câte bilete s-au vândut pentru Jocurilor Olimpice 2026 - Poza cu AI Câte bilete s-au vândut pentru Jocurilor Olimpice 2026 - Poza cu AI

Aproximativ 1,3 milioane de bilete pentru Jocurile Olimpice din 2026 au fost vândute, reprezentând 88% din totalul disponibil.

 Aproximativ 1,3 milioane de bilete pentru a urmări probele de la Jocurile Olimpice din 2026 au fost vândute, reprezentând 88 la sută din totalul biletelor disponibile, a anunţat, duminică, preşedintele Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Milano- Cortina, Andrea Varnier, citat de AFP.

Vânzări peste aşteptări

"Noi am atins cifra de 1,3 milioane de bilete vândute, o cifră foarte mare, mai mare decât anticipasem", a declarat Varnier într-o conferinţă de presă.

"Spectatorii italieni reprezintă 37 la sută dintre aceşti cumpărători, cei din străinătate 63 la sută, Germania fiind pe primul loc cu 15 la sută, urmată de Statele Unite (14%), apoi Marea Britanie, Elveţia, Olanda, Franţa şi Canada", a detaliat el.

Citește și: Verona închide spectaculos Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026

În ceea ce priveşte sporturile, doar unul s-a desfăşurat cu casele închise, "iar asta este incredibil", a remarcat Andrea Varnier: schi alpinism, care şi-a făcut debutul olimpic la Bormio.

"Schiul alpinism a avut un început fenomenal, într-o atmosferă cu adevărat incredibilă. De asemenea, trebuie ţinut cont de faptul că au fost foarte puţine sesiuni (trei probe în program pe parcursul a două zile), aşa că a fost mai uşor să vindem sută la sută din bilete", a explicat preşedintele Comitetului organizator Milano-Cortina 2026.

Patinajul şi hocheiul, printre cele mai căutate probe

Printre cele mai populare sporturi se numără patinajul viteză, foarte popular în Olanda (95% din bilete vândute), short-track (95%), patinajul artistic şi hocheiul pe gheaţă (câte 93% fiecare).

Comentarii

