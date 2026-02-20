O rețea de escroci, din care făceau parte și moldoveni, a prejudiciat românii cu sute de mii de euro, printr-un call-center improvizat. Maia Sandu intervine - VIDEO

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți oameni au pierdut sume importante de bani. Ea a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor.

Avertismentul președintei Republicii Moldova vine după destructurarea unei rețele de escroci din care fac parte și moldoveni, care a prejudiciat mai mulți români cu sute de mii de euro, operând dintr-un call-center improvizat.

„Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători”, a declarat președinta.

Maia Sandu a menționat că infractorii se prezintă drept rude, angajați ai băncii, investitori sau polițiști și utilizează inclusiv materiale video false realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau Internet”, a atenționat Maia Sandu.

Maia Sandu: Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau codul bancar. Închideți telefonul

Totodată, Maia Sandu i-a îndemnat pe oameni să întrerupă imediat conversațiile în care li se solicită bani sau date bancare, să nu ofere informații confidențiale și să verifice autenticitatea apelurilor la numerele oficiale ale instituțiilor.

„Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau codul bancar. Închideți telefonul”, a mai spus Maia Sandu într-un video postat pe pagina sa de Facebook.

Detalii despre grupul destructurat. Operațiune comună Republica Moldova–România, sub egida Eurojust și Europol

Gruparea criminală organizată era specializată în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede. Operațiune a fost una comună, între Republica Moldova și România, sub egida Eurojust și Europol, și a identificat un „call-center” care activa în Chișinău și desfășura activități de escrocherie sub paravanul investițiilor online. Din grup făceau parte cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României.

"Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Ialoveni, anunță evoluția investigațiilor într-o cauză penală complexă, inițiată în iulie 2025, ce vizează activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede.

Cauza penală a fost pornită în baza unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunii de escrocherie în proporții deosebit de mari. Potrivit probelor acumulate, membrii grupării induceau în eroare mai multe persoane, promițând profituri considerabile din investiții pe platforme financiare online.

Sub pretextul unor câștiguri rapide și substanțiale, suspecții convingeau victimele să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoanele mobile, obținând astfel control total asupra dispozitivelor. Ulterior, aceștia creau conturi pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor și determinau părțile vătămate să efectueze transferuri multiple de pe cardurile bancare proprii, inclusiv prin contractarea de credite de la companii de microfinanțare.

În urma măsurilor speciale de investigație, sub conducerea procurorilor, a fost identificat un „call-center” care activa în Chișinău și desfășura activități de escrocherie sub paravanul investițiilor online. Structura grupării includea operatori, administratori, manageri și coordonatori, fiecare având roluri bine definite în cadrul schemei infracționale. Din grup făceau parte cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României.

Ca urmare a cooperării internaționale și schimbului de informații operative, în lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025 au fost efectuate mai multe percheziții în call-center-uri suspectate de implicare în fraude informatice de tip „investment scam”, precum și la domiciliile unor persoane responsabile de evidența contabilă și administrarea entităților comerciale. În cadrul acțiunilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, laptopuri, sume de bani în valută străină, contracte de locațiune pentru spații comerciale, carduri bancare, dispozitive de stocare a criptomonedelor, automobile de lux și echipamente informatice relevante pentru cauză.

Ancheta a stabilit că membrii grupării utilizau portofele electronice și criptomonede pentru stocarea, transferul și disimularea mijloacelor financiare obținute ilegal. Tranzacțiile erau realizate prin conversii repetate între diverse criptomonede și transferuri succesive între portofele digitale, cu scopul fragmentării circuitului financiar și îngreunării identificării traseului banilor. Analiza blockchain a permis identificarea unor fluxuri financiare semnificative și stabilirea legăturilor dintre persoanele implicate.

În acest context a avut loc un schimb de informații prin intermediul Europol, cu scopul de a identifica părțile vătămate și toți membrii grupului criminal implicat. Au fost acumulate probele necesare, ceea ce a dus la semnarea unei echipe comune de investigații sub egida EUROJUST, între Republica Moldova și România.

De către Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI) au fost identificate bunuri și conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei, care urmează a fi puse sub sechestru.

La data de 17 februarie, oamenii legii, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, specialiștilor CTCEJ și ARBI, cu participarea polițiștilor români, au efectuat percheziții la patru domicilii ale unor organizatori ai call-centrelor documentate. Acțiuni simultane de percheziție au avut loc și pe teritoriul României, unde a fost percheziționat un cetățean ucrainean implicat în operațiuni de spălare a banilor, precum și o companie deschisă fictiv pe numele unuia dintre organizatori.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și mijloace financiare în sumă de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.

Din cei trei bănuiți, doi au fost reținuți, iar unul cooperează cu organul de urmărire penală și este cercetat în stare de libertate. În prezent, sunt 26 de învinuiți, care, la finalizarea urmăririi penale, urmează să fie trimiși în instanța de judecată.

Urmează schimbul de probe cu omologii din România, identificarea tuturor părților vătămate și recuperarea prejudiciilor materiale. Persoanele implicate riscă pedepse de la 8 la 15 ani de închisoare", a precizat Poliția Republicii Moldova într-un comunicat de presă.

Și Poliția Română a făcut publice detalii despre această grupare infracțională.

"Împreună cu polițiștii din Republica Moldova am destructurat o rețea care opera printr-un call center improvizat. Adică falși brokeri convingeau victimele să investească pe platforme fictive sau să instaleze aplicații de control la distanță, apoi le accesau ilegal conturile și transferau banii către grupare. Ei nu te amenință, te păcălesc frumos. Îți promit că faci profit rapid, exact ce vrei să auzi.

Liderii grupării au fost găsiți, iar în urma perchezițiilor din România și Chișinău au fost ridicate echipamente informatice, bani și autoturisme de lux", a transmis Poliția Română într-un video postat pe pagina de Facebook.