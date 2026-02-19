€ 5.0941
DCNews Stiri Nicușor Dan mulțumește comunității musulmane și face apel la toleranță și reconciliere
Data publicării: 12:10 19 Feb 2026

Nicușor Dan mulțumește comunității musulmane și face apel la toleranță și reconciliere
Autor: Dana Mihai

nicusor dan bruxelles ue Președintele Nicușor Dan, prezent la reuniunea extraordinară a Consiliului European, 22 ianuarie 2026. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan a mulțumit comunității musulmane pentru sprijinul acordat parcursului democratic al României și a subliniat nevoia de toleranță și reconciliere.

Nicușor Dan a transmis mulțumiri comunității musulmane din România pentru implicarea sa în consolidarea parcursului democratic și european al țării și a subliniat că tinerii au nevoie de repere care să promoveze reconcilierea, toleranța și acceptarea diversității, pentru o conviețuire pașnică.

"La începutul lunii postului Ramadan, transmit salutul meu călduros conducerii Cultului musulman și întregii comunități musulmane din România, etnici turci și tătari. 

Această perioadă sacră pentru credincioșii musulmani ne îndeamnă să privim cu respect la moștenirea spirituală, culturală și istorică pe care Comunitatea musulmană din România a dăruit-o țării noastre, contribuind la dialogul interetnic și la buna întâlnire dintre religii și culturi, în spiritul păcii, al ospitalității și al respectului pentru diversitate.

Ramadanul, timp al reflecției și solidarității

Luna dedicată cinstirii Ramadanului este un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenței, de a ne apleca cu compasiune asupra semenilor și de a oferi, cu generozitate și deschidere autentică spre dialog, mângâiere și ajutor concret celor care au nevoie de noi, celor marginalizați și vulnerabili.

Într-o lume amenințată de disoluția reperelor spirituale și morale, dar și de ascensiunea mișcărilor extremiste, multe dintre acestea hrănite de instrumentalizarea și radicalizarea religiei în societățile contemporane, înțelegem cât este de important să cultivăm un spațiu al întâlnirii între marile tradiții religioase.

Acestea ne îndeamnă să ne respectăm reciproc, să ne apropiem unii de ceilalți printr-o mai bună cunoaștere a rădăcinilor spirituale și a tradițiilor specifice, să ne solidarizăm în împlinirea binelui comun.

Tinerii au nevoie de modele de reconciliere

De reușita eforturilor noastre de-a conviețui în armonie și adevăr depinde viitorul umanității și al lumii. Generațiile tinere așteaptă de la noi un model demn de urmat pe calea reconcilierii, a toleranței, a asumării diversității ca vector de dezvoltare și progres, a conviețuirii într-o lume pașnică și dreaptă.

Totodată, îmi exprim recunoștința pentru contribuția Comunității musulmane la parcursul nostru democratic și european, având deplina încredere că vom continua să susținem, în numele valorilor pe care le împărtășim, buna conviețuire și prosperitatea României.

Mesajul unei religii dăinuie atunci când este întemeiat pe demnitate, tradiție, memorie, responsabilitate și iubirea aproapelui.

Ramadanul, ca timp sacru al revelației Coranului, ne amintește că, dincolo de diferențele religioase, ne apropie, ca cetățeni ai acestei țări, aceeași nevoie de sens, de speranță, de reînnoire spirituală și de comuniune.

Fie ca această perioadă de post, de rugăciune și caritate să aducă musulmanilor din România bucuria unui nou început, în familii și în comunitate! Ramadan Karim!", a transmis Nicușor Dan.

