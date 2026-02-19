Petruț Rizea, profesor pentru învățământul primar, a vorbit la emisiunea Părinți Prezenți de la Părinți și pitici, despre acest subiect. El a dat exemplul unui elev de-ai săi.

„Stăm permanent pe telefoane, iar rețelele sociale ne acaparează. Elevii mei citesc foarte puțin. Chiar și cu efortul de a le aduce o bibliotecă întreagă în clasă, prin donații, lucru pe care l-am făcut special pentru a le trezi interesul pentru lectură, tot citesc foarte puțin. Se vede acest lucru în modul în care își construiesc propozițiile, în natura exprimării lor. Propozițiile sunt sărace, de multe ori reduse la subiect și predicat. Nu mai vorbim despre atribut, complement sau alte părți de vorbire care să aducă un plus de valoare limbajului.

Exprimarea este simplă, rece, nelucrată. Se vede că nu este exersată. Nu este cazul tuturor evident, dar o mare parte dintre ei așa sunt, iar acest lucru mă îngrijorează.

Oricât aș încerca să le explic că cititul ne dezvoltă atât cognitiv, cât și emoțional, ei merg acasă, deschid telefonul și stau până târziu. Știu cazuri concrete: Le-am dat de citit două povești în vacanță, iar în prima zi după vacanță, un elev a venit cu ochii roșii la școală și mi-a spus că a stat zece ore pe telefon în ziua precedentă.

Poveștile nu le citise, dar știa toate nimicurile de pe TikTok: Cine cu cine s-a cuplat, ce s-a mai întâmplat într-o emisiune de divertisment pentru adulți, lucruri pe care nu ar fi trebuit să le cunoască la vârsta lor. De aceea contează foarte mult influența părintelui. Dacă părintele îi pune sau nu o carte în mână și oferă exemplul personal - „uite, de aici te dezvolți” - este foarte important”, a zis Petruț Rizea.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Greva care blochează toate examenele în 2026. Cât rezistă profesorii fără salariu? Miza reală a protestului

Vedeți mai multe aici: