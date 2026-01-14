Prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, a vorbit despre principalele probleme cu care se confruntă astăzi învățământul din România. Potrivit acestuia, cea mai mare problemă este birocrația, care este prezentă la toate nivelurile și care blochează adevăratul scop al educației.

„Care considerați că sunt cele mai mari probleme ale învățământului la ora actuală?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Cea mai mare problemă este birocrația... Birocrația la toate nivelurile. Birocrația din minister, care se transmite în birocrația din inspectorate, care se transmite în lucruri care uneori par hilare... De genul: rapoarte și măsuri care trebuie date și electronic, și pe hârtie, și interpretate, dosare peste dosare, dosarul de clasă, dosarul de profesor, dosarul de școală, care se transmit în permanență. Sunt lucruri care blochează, de fapt, adevăratul sens al învățământului.

Nu am nicio teamă să spun că societatea noastră are în spate o mare problemă. În sistemul acesta de stat, și cel mai tare în învățământ, birocrația a crescut și din faptul că s-au făcut mai multe angajări decât are nevoie un sistem de funcționare suplu, rapid și condus de oameni care știu ce înseamnă acesta și cu ce funcționează”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan.

Alte probleme care complică sistemul de învățământ

De asemenea, profesorul a scos în evidență și alte probleme care îngreunează sistemul de învățământ.

„Sunt lucruri pe care le-am văzut de-a lungul anilor în sistemul de învățământ, inclusiv în minister, care sunt hilare, legate de cumpărarea de bilete pentru Olimpiada Internațională. Este o chestiune incredibilă! Întotdeauna se cumpără în ultimul moment, cu prețurile cele mai mari. Probabil că așa se întâmplă și cu celelalte deplasări. Nu se poate! (...)

Învățământul este prea îngrămădit aproape peste tot: prea multe școli în trei schimburi, prea multe ore ciuntite pentru că trebuie să încapă toți copiii în școală, prea multă oboseală a cadrelor didactice - prea devreme, școli care sunt de elită și nu au laboratoare pentru că sălile sunt ocupate de casele care se tot reînființează de la zero până la a VIII-a, a XIX-a, prea puține licee de elită care lucrează într-un singur schimb și pot ca după masă să desfășoare activități suplimentare”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan, la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

