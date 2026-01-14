€ 5.0897
|
$ 4.3658
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3658
 
DCNews Stiri Inamicul numărul unu al educației: De ce nu funcționează, de fapt, școala românescă / video
Data publicării: 21:38 14 Ian 2026

EXCLUSIV Inamicul numărul unu al educației: De ce nu funcționează, de fapt, școala românescă / video
Autor: Elena Aurel

cursuri-elevi-alegeri_72582300 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @gpointstudio

Școala românească se confruntă cu o serie de probleme cronice care împiedică elevii și profesorii să atingă performanța maximă. Prof. univ. dr. Radu Gologan a explicat care sunt aceste probleme.

 

Prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, a vorbit despre principalele probleme cu care se confruntă astăzi învățământul din România. Potrivit acestuia, cea mai mare problemă este birocrația, care este prezentă la toate nivelurile și care blochează adevăratul scop al educației. 

„Care considerați că sunt cele mai mari probleme ale învățământului la ora actuală?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului. 

„Cea mai mare problemă este birocrația... Birocrația la toate nivelurile. Birocrația din minister, care se transmite în birocrația din inspectorate, care se transmite în lucruri care uneori par hilare... De genul: rapoarte și măsuri care trebuie date și electronic, și pe hârtie, și interpretate, dosare peste dosare, dosarul de clasă, dosarul de profesor, dosarul de școală, care se transmit în permanență. Sunt lucruri care blochează, de fapt, adevăratul sens al învățământului.

Nu am nicio teamă să spun că societatea noastră are în spate o mare problemă. În sistemul acesta de stat, și cel mai tare în învățământ, birocrația a crescut și din faptul că s-au făcut mai multe angajări decât are nevoie un sistem de funcționare suplu, rapid și condus de oameni care știu ce înseamnă acesta și cu ce funcționează”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan

VEZI ȘI: Cine ar trebui să fie viitorul ministru al Educației, conform prof. univ. dr. Radu Gologan / video

Alte probleme care complică sistemul de învățământ

De asemenea, profesorul a scos în evidență și alte probleme care îngreunează sistemul de învățământ. 

„Sunt lucruri pe care le-am văzut de-a lungul anilor în sistemul de învățământ, inclusiv în minister, care sunt hilare, legate de cumpărarea de bilete pentru Olimpiada Internațională. Este o chestiune incredibilă! Întotdeauna se cumpără în ultimul moment, cu prețurile cele mai mari. Probabil că așa se întâmplă și cu celelalte deplasări. Nu se poate! (...)

Învățământul este prea îngrămădit aproape peste tot: prea multe școli în trei schimburi, prea multe ore ciuntite pentru că trebuie să încapă toți copiii în școală, prea multă oboseală a cadrelor didactice - prea devreme, școli care sunt de elită și nu au laboratoare pentru că sălile sunt ocupate de casele care se tot reînființează de la zero până la a VIII-a, a XIX-a, prea puține licee de elită care lucrează într-un singur schimb și pot ca după masă să desfășoare activități suplimentare”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan, la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici. 

VEZI ȘI: De ce modelul energetic european nu face față crizelor actuale. Unde a greșit Europa / video

Video: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Prof. Univ. Dr. Radu Gologan
invatamant
birocratie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Franţa, Germania şi Suedia trimit soldați în Groenlanda pentru o misiune militară europeană
Publicat acum 10 minute
Explicațiile primarului privind lipsa apei calde în Capitală
Publicat acum 18 minute
Generozitate MAXIMĂ marca Piedone Jr. Apartamentele au explodat, dar impozitul nu se mai plătește!
Publicat acum 31 minute
Telescopul spațial Hubble ar putea să se prăbușească în curând pe Pământ și să aibă un impact devastator asupra umanității
Publicat acum 33 minute
Fertilizarea in vitro explicată de dr. Erna Stoian (SANADOR): Mituri, etape și șanse reale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 12 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat pe 12 Ian 2026
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 12 Ian 2026
Ce salariu lua Cătălin Măruță la PRO TV, conform surselor
Publicat acum 11 ore si 30 minute
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close