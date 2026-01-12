Cine ar trebui să fie viitorul ministru al Educației, conform prof. univ. dr. Radu Gologan / video

Prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, a spus ce calități ar trebui să aibă viitorul ministru al Educației. Potrivit acestuia, Ministerul Educației are nevoie de o personalitate a școlii românești, un om cu experiență inclusiv în învățământul preuniversitar și o bună cunoaștere a sistemului. De asemenea, ar fi ideal ca acesta să nu fie membru de partid.

„Educația noastră este în căutarea unui ministru. După demisia domnului Daniel David sistemul a rămas fără manager și premierul caută în continuare. Cum priviți această situație? Ce soluții putem găsi?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Cred că ar trebui să aibă în vedere, în primul rând, că cel care va fi nominalizat și probabil ales ca ministru al Educației trebuie să fie o personalitate a școlii românești, trebuie să aibă experiență inclusiv în învățământul preuniversitar, suficient de mare ca să cunoască toate dedesubturile acelei activități destul de delicate.

Probabil că e bine să fie un cadru universitar. Există foarte mulți care și-au început cariera în învățământul preuniversitar, au o carieră universitară de cercetare foarte bună și sunt, în ultimii ani, oameni ai cetății.

Cred că unul din acești oameni ar fi cel care s-ar potrivi ca ministru al învățământului și cred că e bine să nu fie membru al unui partid politic, eventual susținut de un partid politic, pentru că nu sună bine să legi învățământul, armata și sănătatea de politic... Să fie oarecum nelegate strict de comandă politică”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan.

VEZI ȘI: Groenlanda, noul test major pentru NATO. Chirieac spune care ar putea fi soluția

„Un ministru al Educației trebuie să fie o figură luminoasă”

Prof. univ. dr. Radu Gologan a explicat că viitorul ministru al Educației ar trebui să fie o figură luminoasă, apreciată de elevi și profesori. Potrivit acestuia, învățământul are nevoie de empatie.

„Un ministru al Educației trebuie să aibă și harul de a fi privit cu drag de către elevi, de către profesori, trebuie să fie o figură luminoasă.

Mă uitam la diverse fotografii care există despre Spiru Haret. Era iubit. Pe unde se ducea - în țară, în școli, în sate - era primit cu drag și îmbrățișat. Este o calitate pe care trebuie să o ai în învățământ.

Sigur că nu e armată. La Ministerul Apărării trebuie să fie o persoană severă prin tradiție, dar la învățământ sunt copii, sunt studenți, sunt profesori. Și profesorii sunt un fel de elevi. Ei sunt speriați și supuși în fața autorității”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan, la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

VEZI ȘI: Cum și de ce călătoresc românii în 2026. Ce s-a schimbat față de perioada comunismului

Video: