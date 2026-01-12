€ 5.0896
Stiri

DCNews Stiri Groenlanda, noul test major pentru NATO. Chirieac spune care ar putea fi soluția
Data publicării: 22:00 12 Ian 2026

Groenlanda, noul test major pentru NATO. Chirieac spune care ar putea fi soluția
Autor: Elena Aurel

groenlanda Mai mulți republicani din congresul SUA au criticat ideea anexarii Groenlandei. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @olga_gavrilova

Groenlanda se transformă într-un punct de tensiune pentru NATO, iar viitorul alianței este pus sub semnul întrebării. Bogdan Chirieac a explicat care ar putea fi soluția salvatoare.

 

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump privind Groenlanda și a explicat că premierul danez deja a avertizat că o implicare americană în Groenlanda ar afecta NATO.

Analistul a explicat că problema principală este viitorul alianței și că trebuie găsită o soluție astfel încât influența americană în Groenlanda să crească, fără ca aceasta să fie transformată într-un stat american. 

„Ne-a spus Mette Frederiksen, doamna premier a Danemarcei, că dacă America intră în Groenlanda, s-a terminat cu NATO. Deci înțelegem...

Cred că a înțeles Nicușor Dan, că el vorbește și limbi străine. Domnul Bolojan nu vorbește decât românește, dar i-o fi tradus cineva, mă gândesc.

Problema fundamentală este viitorul NATO. (...)

Deocamdată nici noi, europenii, nu știm ce să facem, că noi în România o să facem ce o să ne spună Bruxelles-ul, însă dacă ar fi de luat în seamă ceva la București, eu aș ține foarte mult de relația cu Statele Unite, care mi-e teamă că e înghețată în acest moment și nici nu are cine să o dezghețe. Doamna Țoiu... Cine să o dezghețe?

Trebuie găsită o soluție în așa fel încât puterea Statelor Unite asupra Groenlandei să crească și Regatul Danemarcei se pare că este de acord cu așa ceva, dar transformarea Groenlandei într-un stat american, cu tot ce înseamnă asta, va fi foarte dificil de obținut”, a spus Bogdan Chirieac.

VEZI ȘI: Dacă America atacă Groenlanda ar însemna ”sfârșitul a tot”. Poziția NATO după dorința lui Trump

Care e soluția 

Analistul politic este de părere că soluția ar fi un acord de parteneriat asemănător celui cu Insulele Marshall. 

„Cred că asta ar fi soluția fiindcă Trump nu vorbește de la el. Presupun că experții americani știu ce vorbesc - și de submarine, și de nave rusești și chinezești, și mai ales de pământurile rare care sunt în Groenlanda și care înseamnă industria viitorului”, a spus Bogdan Chirieac la România TV. 

VEZI ȘI: Front comun în Groenlanda: reacție fermă la afirmațiile președintelui Trump

