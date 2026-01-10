€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Front comun în Groenlanda: reacție fermă la afirmațiile președintelui Trump
Data actualizării: 10:01 10 Ian 2026 | Data publicării: 09:57 10 Ian 2026

Front comun în Groenlanda: reacție fermă la afirmațiile președintelui Trump
Autor: Andrei Itu

Groenlanda Foto: Unsplash / Groenlanda

Partidele politice din Groenlanda şi-au evidențiat vineri unitatea, ca răspuns la declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump, privind teritoriul semiautonom din componenţa Danemarcei.

 

Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi, indică într-o declaraţie comună cele cinci partide din parlamentul Groenlandei (Inatsisartut).

În aceeaşi declaraţie, partidele semnatare solicită Washingtonului să pună capăt desconsiderării ţării lor şi evidențiază că viitorul Groenlandei trebuie să fie decis de poporul groenlandez, relatează DPA şi AFP.

Trump a zis că Washingtonul va face ceva referitor la Groenlanda

Vineri, preşedintele SUA Donald Trump şi-a reiterat pretenţiile referitoare la Groenlanda. Adresându-se reporterilor la un eveniment găzduit de Casa Albă, el a zis că Washingtonul va face ceva referitor la Groenlanda. Pentru că dacă noi nu facem ceva, Rusia sau China vor prelua Groenlanda şi nu vrem să avem Rusia sau China ca vecin, a declarat președintele american.

Trump a repetat că vrea să aducă Groenlanda sub controlul Statelor Unite şi a adus drept argumente importanţa strategică a insulei şi prezenţa crescândă a navelor ruse şi chineze în regiune.

Dorințele lui Trump, respinse de guvernul Danemarcei

Pretenţiile președintelui american Donald Trump  au fost respinse ferm de guvernul Danemarcei, premierul Mette Frederiksen a avertizat că un atac al SUA asupra Groenlandei ar conduce la sfârşitul NATO.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, afirmase miercuri că preşedintele Donald Trump studiază "activ", împreună cu echipa sa, posibilitatea ca SUA să cumpere Groenlanda.

Cumpărarea insulei "este un lucru despre care preşedintele (Trump) şi echipa sa de securitate naţională discută activ", a declarat într-o conferinţă de presă Karoline Leavitt.

Groenlanda, parte din Danemarca de peste 600 de ani

Groenlanda face parte din Danemarca de peste 600 de ani. În prezent, Groenlanda are un statut de teritoriu semiautonom. Groenlanda este o insulă întinsă, însă care numără doar aproape 56.000 de locuitori. Insula are o economie dependentă de pescuit, este finanţată masiv de guvernul de la Copenhaga, cu aproximativ un miliard de dolari pe an.

Este echivalentul a aproximativ jumătate din bugetul său, chiar dacă dispune de mari resurse naturale, inclusiv petrol şi gaze naturale, scrie Agerpres.

Vezi și - Dacă America atacă Groenlanda ar însemna ”sfârșitul a tot”. Poziția NATO după dorința lui Trump

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

groenlanda
trump
danemarca
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham. Și-a ales noua destinație
Publicat acum 30 minute
Front comun în Groenlanda: reacție fermă la afirmațiile președintelui Trump
Publicat acum 42 minute
Evadat dintr-o închisoare din Belarus, prins la granița României de la Albiţa
Publicat acum 59 minute
Pericolul din portocale și lămâi. Un expert indică la ce să fie atenți românii
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Cod Galben de ceață în patru județe din țară. ANM, zonele vizate
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 08 Ian 2026
Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit
Publicat pe 08 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 08 Ian 2026
Cum a dispărut avocatul Gabriel Zbârcea de pe lista scurtă pentru SRI. Noi nume vehiculate, ca propuneri PSD și PNL
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close