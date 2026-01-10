Front comun în Groenlanda: reacție fermă la afirmațiile președintelui Trump

Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi, indică într-o declaraţie comună cele cinci partide din parlamentul Groenlandei (Inatsisartut).

În aceeaşi declaraţie, partidele semnatare solicită Washingtonului să pună capăt desconsiderării ţării lor şi evidențiază că viitorul Groenlandei trebuie să fie decis de poporul groenlandez, relatează DPA şi AFP.

Trump a zis că Washingtonul va face ceva referitor la Groenlanda

Vineri, preşedintele SUA Donald Trump şi-a reiterat pretenţiile referitoare la Groenlanda. Adresându-se reporterilor la un eveniment găzduit de Casa Albă, el a zis că Washingtonul va face ceva referitor la Groenlanda. Pentru că dacă noi nu facem ceva, Rusia sau China vor prelua Groenlanda şi nu vrem să avem Rusia sau China ca vecin, a declarat președintele american.

Trump a repetat că vrea să aducă Groenlanda sub controlul Statelor Unite şi a adus drept argumente importanţa strategică a insulei şi prezenţa crescândă a navelor ruse şi chineze în regiune.

Dorințele lui Trump, respinse de guvernul Danemarcei

Pretenţiile președintelui american Donald Trump au fost respinse ferm de guvernul Danemarcei, premierul Mette Frederiksen a avertizat că un atac al SUA asupra Groenlandei ar conduce la sfârşitul NATO.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, afirmase miercuri că preşedintele Donald Trump studiază "activ", împreună cu echipa sa, posibilitatea ca SUA să cumpere Groenlanda.

Cumpărarea insulei "este un lucru despre care preşedintele (Trump) şi echipa sa de securitate naţională discută activ", a declarat într-o conferinţă de presă Karoline Leavitt.

Groenlanda, parte din Danemarca de peste 600 de ani

Groenlanda face parte din Danemarca de peste 600 de ani. În prezent, Groenlanda are un statut de teritoriu semiautonom. Groenlanda este o insulă întinsă, însă care numără doar aproape 56.000 de locuitori. Insula are o economie dependentă de pescuit, este finanţată masiv de guvernul de la Copenhaga, cu aproximativ un miliard de dolari pe an.

Este echivalentul a aproximativ jumătate din bugetul său, chiar dacă dispune de mari resurse naturale, inclusiv petrol şi gaze naturale, scrie Agerpres.

Vezi și - Dacă America atacă Groenlanda ar însemna ”sfârșitul a tot”. Poziția NATO după dorința lui Trump