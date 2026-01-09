€ 5.0887
Șamanii peruani, care au spus că Maduro va fi capturat, avertizează acum că Trump se va îmbolnăvi grav în 2026
Data actualizării: 18:46 09 Ian 2026 | Data publicării: 18:31 09 Ian 2026

Șamanii peruani, care au spus că Maduro va fi capturat, avertizează acum că Trump se va îmbolnăvi grav în 2026
Autor: Andrei Itu

Donald Trump Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Prima predicție pe 2026 a șamanilor peruani s-a adeverit parțial, odată cu căderea lui Nicolas Maduro. Acum, ei l-au luat în vizor pe Donald Trump cu o profeție teribilă.

 

Prima predicție pe anul 2026 a șamanilor din Peru s-a adeverit parțial, odată cu căderea lui Nicolas Maduro. Chiar dacă operațiunea lui Trump de capturare a președintelui Venezuelei a bulversat lumea, ea ar fi fost prezisă cu câteva zile înainte de șamanii peruani, scrie Euronews.

Șamanii credeau că Maduro va fugi și nu va fi prins

Ei au prezis că Donald Trump îl va da jos pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, chiar dacă au dat greș cu modul în care o va face, respectiv șamanii credeau că Maduro va fugi și nu va fi prins.

”Am cerut ca Maduro să plece, să se retragă, pentru că președintele Donald Trump al Statelor Unite vrea să îl îndepărteze, și am văzut că anul viitor acest lucru se va întâmpla”, a spus șamana Ana María Simeón, cu câteva zile înainte ca Maduro să fie capturat de SUA.

”Îl vedem pe Nicolas Maduro învins. El va fugi din Venezuela. Nu va fi capturat”, afirma Juan de Dios Garcia.

Previziunea șamanilor din Peru despre Trump

O altă previziune a grupului pentru 2026 îl are în vedere tot pe Trump: ”Statele Unite ale Americii ar trebui să se pregătească, pentru că Donald Trump se va îmbolnăvi grav”, a zis Juan de Dios Garcia.

Previziuni greșite despre războiul din Ucraina și ce se întâmplă între Israel și Gaza

Ei au mai prezis dezastre naturale, cutremure, în 2026. Ei prevăd sfârșitul războiului din Ucraina în acest an, chiar dacă au mai făcut o astfel de predicție și în 2023.

În 2025, șamanii au avertizat că va izbucni un ”război nuclear” între Israel și Gaza, însă în prezent este în vigoare un armistițiu.

Totuși, în luna decembrie 2023, ei au prezis corect că fostul președinte al Peru, Alberto Fujimori, închis pentru abuzuri ale drepturilor omului, va muri în 12 luni. Fujimori a murit de cancer în septembrie 2024, la 86 de ani.

Vezi și - Planul SUA în Venezuela evidențiat de Marco Rubio după o ședință secretă. Ce are la bază

