Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!

Guvernul Bolojan a adoptat, ieri, prin Ordonanță de Urgență, un pachet de reformă administrativă ce modifică masiv structura și numărul de posturi din administrația publică centrală și locală. Pachetul administrativ este elaborat de Ministerul Dezvoltării și prevede reducerea aparatului bugetar cu 6.409 posturi.

Modificările au ca obicetiv declarat scăderea cheltuielilor publice și diminuarea aparatului birocratic prevăzut în Legea nr. 296/2023.

VEZI ȘI: Claudiu Târziu acuză „delir fiscal” și propune grevă în Parlament împotriva Guvernului Bolojan

„Reforma” în administreație cu mai mulți șefi cu salariu mai mare

Însă Vasile Marica, președintele SED-LEX, spune că nu așa se face reforma în administrație, revenindu-se la o lege a unui Guvern anterior, despre care afirmă că duce la aparția mai multor șefi, ce iau, în general, un salariu mai mare față de funcționarii de execuție.

„Dacă se revine la o lege pe care a adoptat-o tot un Guvern al României, cu gânduri să economisească și să revină la mai mulți șefi, care au, în general, cu 30% salariu mai mare, ce să mai comentezi?

Scrie în ordonanță că se revine la numărul de posturi anterior modificării aduse prin Legea nr. 296/2023, respectiv: serviciu 7+1 (comparativ cu 10+1 cât este acum), direcție 15+1 (comparativ cu 20+1 cât este acum), direcție generală 25+1 (comparativ cu 35+1 cât este în prezent) normativele de personal se vor aplica și pentru personalul contractual. Practic, mărește numărul de șefi și micșorează numărul de funcționari de execuție”, a declarat Vasile Marica, președintele SED-LEX, pentru DC News.

Ce scrie, în detaliu, în OUG care aduce modificări cu privire la funcția publică

c. Modificări privind funcţia publică:

„- Mobilitatea prin rotaţie, prin ocuparea postului pentru o perioadă (mandat) de 3 ani (înalt funcţionar public) şi 5 ani (funcţiile publice de conducere sensibile din autorităţi publice centrale), reînnoibil o dată pe acelaşi post în aceeaşi instituţie + Evaluarea multianuală la finalul mandatului.



- Exercitarea funcţiilor publice cu timp parţial - pentru autorităţile publice locale, posibilitatea ocupării posturilor cu Â˝ normă, inclusiv a 2 funcţii publice cu timp parţial în aceeaşi instituţie sau instituţii diferite, în situaţia reorganizării activităţii.



- Evaluarea pe bază de cadre de competenţă şi indicatori obligatorii de performanţă (reprezintă cel puţin 50% din nota aferentă evaluării obiectivelor funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere); reglementarea mecanismului de verificare a cunoştinţelor specifice prin testare în cadrul procesului de evaluare.



- Se revine la nr. de posturi anterior modificării aduse prin Legea nr. 296/2023, respectiv: serviciu 7+1 (comparativ cu 10+1 cât este acum), direcţie 15+1 (comparativ cu 20+1 cât este acum), direcţie generală 25+1 (comparativ cu 35+1 cât este în prezent) normativele de personal se vor aplica şi pentru personalul contractual.



- Se stabilesc noi limite maxime pentru personalul de la cabinetele demnitarilor. Numărul consilierilor pe cabinetul premierului se reduce de la 9 la 5, cel pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu şi ministrului se reduce de la 6 la 5, cel pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu, secretarului general al Guvernului, şefului Cancelariei Prim-Ministrului, se reduce de la 4 la 3, pentru secretar de stat şi consilier de stat se reduce de la 2 la 1. Reducerea numărului de posturi se va aplica şi pentru cabinetele aleşilor locali”, conform Ordonanței de Urgență adoptată în şedinţa Guvernului României din 24 februarie 2026.

Vezi și - EXCLUSIV Vasile Marica, liderul SED-LEX, vine cu un avertisment dur: "Creşterea taxelor ne duce în faliment"