Moartea tânărului de 25 de ani, din Buzău, motiv de ping pong între partide. Rogobete îi răspunde lui Muraru: Probabil nu știe nici unde se află femurul

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat, după ce a fost acuzat de către Alexandru Muraru, lider al PNL Iași, de mușamalizare și de dublă măsură, în cazul decesului din Buzău. Liberalul l-a invocat și pe Marcel Ciolacu, recent numit în fruntea județului. Alexandru Rogobete a anunțat, în reacția sa, că va merge Corpul de Control la Spitalul Județean Buzău. Anterior, liberalul susținea că ministrul refuză acest lucru.

”Am văzut în spațiul public declarațiile unor politicieni legate de situația de la Spitalul Județean de Urgență Buzău și consider necesar să fac câteva clarificări, pentru ca oamenii să nu fie dezinformați, mai ales din punct de vedere medical.

Pentru acest caz am fost informat în timp util și am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România, singura instituție abilitată să se pronunțe din punct de vedere medical. Colegiul Medicilor va face verificările necesare și va exista un răspuns clar privind situația pacientului politraumatizat de la Buzău.

Am văzut însă și acuzații potrivit cărora aș încerca să mușamalizez acest caz. Este o afirmație nefondată și profund incorectă. Nu am mușamalizat niciodată nimic. Dimpotrivă, am fost ministrul care a spus adevărul și care a scos la lumină probleme ascunse ani de zile, tocmai pentru că doar recunoașterea lor ne permite să le corectăm.

Am discutat inclusiv cu președintele Consiliul Județean Buzău, iar în perioada imediat următoare la Spitalul Județean Buzău va avea loc un audit administrativ, precum și verificări prin Corpul de Control, pentru a analiza toate aspectele ce țin de zona administrativă.

A compara politic situația de la Buzău cu cea de la Iași este aberant. La Iași vorbeam despre decesele unor copii, despre infecții neraportate, protocoale încălcate și lipsa infrastructurii minime în secții ATI — o situație critică ce punea în pericol vieți, motiv pentru care m-am deplasat personal acolo.

Nu voi încerca să explic lucruri medicale unui politician care cel mai probabil nu știe ce este sau unde se află femurul. Medicina nu se face din declarații politice și nici din acuzații fără fundament.

A compara situația de la Buzău cu cea de la Iași este aberant. În loc să îmi numere deplasările la spitale, le recomand celor care fac astfel de comparații să se ocupe de lucruri concrete: de exemplu, să asigure chiuvete funcționale în secția ATI pentru copii, pentru respectarea tuturor protocoalelor de siguranță sau sǎ se asigure cǎ nu le mai scade concentrația de clor din apǎ și se colonizeaza cu bacterii toți robineții.

În sănătate, contează faptele, competența și responsabilitatea — nu zgomotul politic” a scris ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Acuzațiile lui Muraru de la Iași

Replica ministrului Sănătății vine după ce liberalul Alexandru Muraru, din Iași, l-a acuzat de ”ipocrizie fără margini”.

”Un tânăr de 25 de ani a murit nu pe patul de spital ci în curtea Spitalului Județean de Urgență Buzău, după ce a suferit leziuni în urma unui accident rutier.

Acest lucru a indignat comunitatea locală și buzoienii au protestat, ieri, în fața spitalului, cerând explicații și responsabilitate. Asta sub ochii nepăsători ai președintelui Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, dar mai ales a ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care nu a aplicat aceeași unitate de măsură așa cum a făcut la Iași și Constanța. Ministrul Sănătății încearcă astfel să minimalizeze tragedia de la Buzău invocând colegiul medicilor, dar refuză să trimită corpul de Control și să se deplaseze la Buzău, toate acestea pentru a acoperi responsabilitatea entității sub care se află spitalul județean, Consiliul Județean Buzău” a notat, anterior, Alexandru Muraru.

”Vorbim de o tragedie ce a avut loc în curtea unui spital subordonat lui Marcel Ciolacu, președintele CJ Buzău. Acel tânăr nu a murit în UPU, sau în vreun salon al spitalului, ci în curtea unității medicale! Este inacceptabil ca până la această oră, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, să nu se trezească din trândăvie și să nu aibă o poziție publică asumată față de acest eveniment. Nu colegiul medicilor, ci Ministerul Sănătății, Corpul de Control și prezența ministrului, la fel ca în alte situații similare. Domnule ministru, aveți ordin pe linie de partid să închideți ochii la ce s-a întâmplat la Buzău? De ce nu vă deplasați de urgență la SJU Buzău, așa cum ați făcut în turul de marketing politic la Iași și la Constanța? Ce vă împiedică să aveți până la această oră o reacție, așa cum imediat ați făcut-o în alte cazuri care v-au convenit politic? Domnule ministru, de câte ori ați folosit aeronavele MAPN pentru exerciții de imagine pe suferința pacienților și cât au costat? Prin tăcerea dumneavoastră, domnule ministru Rogobete, vă faceți complice la acest eveniment tragic alături de Marcel Ciolacu, cel care a adus România cu piciorul în prăpastia falimentului național”, a declarat Alexandru Muraru, care, în final, l-a acuzat de dublu standard pe ministrul Sănătății.