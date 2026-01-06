Protest la Spitalul Județean de Urgență Buzău, după decesul unui tânăr de 25 de ani - VIDEO

UPDATE: Managerul spitalului a venit cu o reacție

Managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău, Sorin Pătrașcu, a venit cu o reacție în urma protestului organizat de prietenii tânărului decedat.

"Încă de ieri de când ne-a fost adus la cunoștință acest caz, când am fost informat despre decesul unui pacient în vârstă de 25 de ani care era programat pentru o intervenție chirurgicală, am vorbit cu asistentul social care a anunțat la Poliție, așa cum spune procedura, suspiciune privind decesul acestui pacient, astfel încât încă de ieri am început demersurile pentru a începe clarificarea circumstanțelor decesului.

În mod deosebit, astăzi, m-am întâlnit cu directorul medical, am luat legătura cu medicul șef de la Medicină Legală, care în cursul zilei de mâine va fi prezent la Serviciul Județean de Medicină Legală pentru necropsie.

De asemenea, tot astăzi, am luat legătura cu IPJ și am solicitat în mod expres ca la necropsie, pentru transperanță, să fie prezent și un expert criminalistic din cadrul IPJ-ului. Ne-a fost acceptată această solicitare, astfel încât tot ce înseamnă partea aceasta de transparență în ceea ce s-a întâmplat ca și act medical sau nu s-a întâmplat, să fie adus la cunoștința familiei prin raportul necropsiei", a declarat acesta.

Știrea inițială:

Mai mulți oameni protestează, în această după-amiază, în curtea Spitalului Județean de Urgență Buzău, după moartea unui tânăr. Este vorba despre un tânăr pe nume Gabriel, în vârstă de 25 de ani, care a decedat pe patul de spital, la trei zile după ce a fost rănit într-un accident produs vineri, la Vernești.

El ar fi avut o fractură de femur, iar rudele și prietenii acuză acum personalul medical că nu l-ar fi operat la timp. Astfel, zeci de prieteni ai tânărului au protestat astăzi în curtea spitalului și au cerut dreptate.

,,Nepăsare = Moarte” și ,,Dreptate – Spitalul Morții” scria pe bannerele ținute în mâini de protestatari.

În același timp, aceștia au pus pe jos mai multe lumânări și au scandat: "Criminalilor!"și "Rușine, rușine să vă fie!".

A intervenit Jandarmeria

Protestul a început la ora 14:00, iar ulterior la fața locului a intervenit și Jandarmeria, care a încercat să-i convingă pe protestatari să părăsească curtea Spitalului Județean de Urgență Buzău. S-a convenit ca grupul de manifestanți să se restrângă lângă clădirea SML, pentru a nu perturba accesul ambulanțelor la UPU, scrie Campus Buzău.

La fața locului se pot vedea, pe lângă protestatari, mai mulți jandarmi.

Cum s-a produs accidentul

Gabriel era pasager într-un autoturism condus de un alt tânăr, de 20 de ani. Accidentul rutier s-a produs în data 2 ianuarie, pe DN 10, în localitatea Verneşti, după ce maşina în care se aflau acaeștia s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism, care circula din sens opus.

În accident au fost rănite mai multe persoane, inclusiv tânărul de 25 de ani. El a suferit o fractură de femur şi a fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. Ar fi trebuit să fie operat luni, dar starea sa s-a deteriorat brusc, iar el a decedat pe patul de spital. Deocamdată nu a fost comunicată o cauză exactă a morții, aceste detalii urmând a fi stabilite în urma necropsiei şi a investigaţiilor medicale.

Prietenii tânărului, mesaje emoționante pe rețelele sociale

Prietenii tânrălui ay vorbit despre pierderea lor în mesaje emoționante postate pe rețelele sociale.

"Așa a vrut Dumnezeu să ne lași cu ultima poza făcută cu toții. Dumnezeu să te ierte, prieten drag. Doar eu și tu știm amândoi câte am făcut. Eram foarte bucuros că ți-ai îndeplinit visul. Nu mai am nimic de zis, să nu fii supărat pe mine că mai mult decât știm noi doi nu am putut să te ajut. Dumnezeu să aibe grija de tine", a scris unul dintre prietenii tânărului decedat.

Iubita tânărului, mesaj disperat

“Omul acesta s-a stins sub ochii mei şi sub privirile mizerabile ale personalului din Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău! O să am eu grijă să fac lumină şi dreptate, e singura fărâmă de alinare care mi-a mai rămas. Dacă are cineva tupeul sau îndrăzneala să muşamalizeze orice, ard tot în jurul meu fără frică de nicio consecinţă şi ne judecăm până în pânzele albe pentru dreptatea lui. Asumaţi-vă, ordinarilor, nepăsarea, rasismul şi aroganţa de care suferiţi şi staţi la puşcărie unde vă e locul, nu în locuri unde oamenii vin să se salveze! Ruşine! Pâinea se mănâncă pe rând şi în felii, să vă pregătiţi!”, este mesajul postat pe Facebook de iubita tânărului decedat.