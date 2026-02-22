Papa Leon, mesaj ferm pentru încheierea războiului din Ucraina

Papa Leon al XIV-lea a chemat toți credincioșii la rugăciune pentru pace. Suveranul Pontif a amintit că se împlinesc patru ani de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a lăsat în urmă numeroase victime și distruge în continuare foarte multe vieți și familii, „suferințe de nedescris care vor marca generații întregi”.

Papa a făcut apel la încetarea bombardamentelor și la instaurarea imediată a unui armistițiu care să permită un dialog autentic, aducător de pace.

Papa Leon: „Pacea nu poate fi amânată”

De asemenea, el a transmis un mesaj pentru încheierea conflictului: „Inima mea se îndreaptă din nou spre situația dramatică care se află sub ochii tuturor. Câte victime, câte vieți și familii distruse! Câtă distrugere! Câte suferințe de nedescris...

Într-adevăr, fiecare război este o rană provocată întregii familii umane, lăsând în urmă moarte, devastare și un val de suferință care marchează generații întregi.

Pacea nu poate fi amânată; este o necesitate urgentă care trebuie să-și găsească loc în inimile noastre și să se traducă în decizii responsabile. Din acest motiv, reînnoiesc cu tărie apelul meu: Să se oprească armele! Să înceteze bombardamentele!

Să se instaureze fără întârziere un armistițiu și să se consolideze dialogul pentru a deschide calea către pace. Vă chem pe toți la rugăciune pentru chinuitul popor al Ucrainei și pentru toți cei care suferă din cauza acestui război și din cauza tuturor conflictelor din lume, pentru ca darul mult așteptat al păcii să lumineze zilele noastre”, a spus Papa Leon al XIV-lea, duminică, înainte cu două zile de la împlinirea a patru ani de război în Ucraina.

