DCNews Stiri Taxele vamale impuse de Trump, anulate de Curtea Supremă a SUA
Data actualizării: 17:54 20 Feb 2026 | Data publicării: 17:35 20 Feb 2026

Taxele vamale impuse de Trump, anulate de Curtea Supremă a SUA
Autor: Iulia Horovei

donad trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Curtea Supremă a SUA a anulat, vineri, 20 februarie, majoritatea taxelor vamale impuse de președintele american Donald Trump.

Curtea Supremă a SUA a anulat, vineri, 20 februarie, majoritatea taxelor vamale impuse de președintele american Donald Trump, potrivit NBC News.

Decizia Curții Supreme anulează mai multe taxe impuse de Trump

Decizia nu afectează toate taxele impuse de Trump, dar le anulează pe cele implementate prin intermediul unei legi destinate utilizării în situații de urgență națională.

Curtea Supremă a decis că Trump și-a depășit autoritatea atunci când a impus taxe vamale radicale folosind o lege rezervată unei urgențe naționale. Judecătorii, împărțiți în vot de 6-3, au susținut că abordarea agresivă a lui Trump față de taxele vamale la produsele care intră în Statele Unite din întreaga lume nu a fost permisă în temeiul unei legi din 1977, numită Legea Internațională privind Puterile Economice în Situații de Urgență (IEEPA).

Hotărârea a fost emisă de președintele Curții Supreme, John Roberts, căruia i s-au alăturat trei judecători liberali și doi colegi conservatori, judecătorii Neil Gorsuch și Amy Coney Barrett, în majoritate.

„Președintele își asumă puterea extraordinară de a impune unilateral taxe vamale de o valoare, o durată și o arie de aplicare nelimitate”, a scris Roberts. Dar administrația Trump „nu indică nicio lege” în care Congresul să fi afirmat anterior că formularea din IEEPA s-ar putea aplica taxelor vamale, a adăugat el. Prin urmare, „considerăm că IEEPA nu autorizează președintele să impună tarife”, a scris Roberts.

Judecătorii Clarence Thomas, Brett Kavanaugh și Samuel Alito au exprimat opinii diferite.

Este un eșec rar pentru administrație la Curtea Supremă, care are o majoritate conservatoare de 6 la 3, de când Trump și-a început al doilea mandat de președinte, în ianuarie 2025.

Trump va avea nevoie de votul Congresului

Decizia nu afectează toate taxele impuse de Trump. Rămân în vigoare, de exemplu, cele aplicate oțelului și aluminiului, introduse în baza altor legi. Dar hotărârea anulează taxele din două categorii:

  • taxele „reciproce” aplicate pe țări, care variază de la 34% pentru China până la un nivel de bază de 10% pentru restul lumii;
  • un tarif de 25% impus unor bunuri din Canada, China și Mexic, justificat de administrație prin presupusul eșec al acestor țări de a limita fluxul de fentanil. 

Totuși, Trump ar putea încerca să reintroducă unele taxe folosind alte baze legale. Dar decizia Curții Supreme susține că președintele va avea nevoie de votul Congresului, dacă va dori aplicarea taxelor vamale prin IEEPA.

Citește și: Trump anunță publicarea dosarelor despre extratereștri și OZN-uri

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

