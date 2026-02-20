€ 5.0974
DCNews Economie Florin Bănică (AFM), veste excelentă pentru românii care au panouri fotovoltaice
Data publicării: 18:13 20 Feb 2026

Florin Bănică (AFM), veste excelentă pentru românii care au panouri fotovoltaice
Autor: Doinița Manic

imagine cu panouri fotovoltaice AFM ar putea lansa un program dedicat finanțării sistemelor de stocare a energiei pentru prosumatori. Foto: Pixabay

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a făcut anunțul mult așteptat pentru românii care au panouri fotovoltaice.

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), a vorbit despre o schimbare importantă pe care am putea să o avem în anul 2026 în ceea ce privește programul de soluții verzi, după aprobarea bugetului. Una dintre variantele luate în calcul este stimularea prin acordarea de sume celor care au deja soluții fotovoltaice pentru a putea să-și adauge și baterii de stocare.

VEZI ȘI: Revine programul RABLA în 2026? Florin Bănică, președintele AFM, anunț de ultim moment

"Au fost mai multe discuții și la nivelul Ministerului Mediului, și împreună cu colegii din Administrația Fondului pentru Mediu pentru acest program. Este un scenariu pentru a face și partea de stocare pentru că AFM în trecut a lansat două programe pentru panouri fotovoltaice fără a include și această parte de stocare, iar gândirea noastră este ca, pe viitor, să alocăm un buget necesar doar pentru partea de stocare", a declarat Florin Bănică la Antena 3 CNN.

florin banica
AFM
panouri fotovoltaice
baterii stocare
Comentarii

