Florin Bănică (AFM), veste excelentă pentru românii care au panouri fotovoltaice

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), a vorbit despre o schimbare importantă pe care am putea să o avem în anul 2026 în ceea ce privește programul de soluții verzi, după aprobarea bugetului. Una dintre variantele luate în calcul este stimularea prin acordarea de sume celor care au deja soluții fotovoltaice pentru a putea să-și adauge și baterii de stocare.

"Au fost mai multe discuții și la nivelul Ministerului Mediului, și împreună cu colegii din Administrația Fondului pentru Mediu pentru acest program. Este un scenariu pentru a face și partea de stocare pentru că AFM în trecut a lansat două programe pentru panouri fotovoltaice fără a include și această parte de stocare, iar gândirea noastră este ca, pe viitor, să alocăm un buget necesar doar pentru partea de stocare", a declarat Florin Bănică la Antena 3 CNN.