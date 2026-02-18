Profesorul de economie de la ASE Nicolae Moroianu a spus că plecarea grupului francez nu are legătură directă cu piața locală, ci cu problemele interne ale companiei și cu o strategie mai amplă de restructurare.

Potrivit acestuia, tranzacția poate fi interpretată și ca un semn al maturizării economiei românești

Întrebat cum va reuși compania românească să compenseze avantajele de negociere și economia de scară de care beneficia Carrefour, Moroianu este optimist. El consideră că experiența acumulată de frații Pavăl prin dezvoltarea Dedeman reprezintă un atu major.



DC News: Domnule profesor, am văzut cu toții cea mai mare tranzacție a anului. Carrefour își vinde lanțul de magazine către un retailer din România, o firmă românească. Ce credeți că a determinat plecarea Carrefour, vânzarea lanțului de magazine din țara noastră?

„Eu nu cred că plecarea Carrefour din România are o motivație legată de România. Carrefour a început să aibă probleme cu modelul lor de business de ceva vreme, iar cei care conduc compania în momentul actual doresc o restructurare. Carrefour își dorește de mai multă vreme să aibă un exit nu doar din România, ci și din alte țări din Est.

Eu văd acest lucru ca pe un răspuns la dezvoltarea pe care a avut-o România în ultima perioadă: faptul că o companie românească reușește să cumpere de la o multinațională activele pe care le avea Carrefour în România. Pentru România, sincer, eu o văd ca pe o afacere bună.

Văd lucrurile la fel cum s-a întâmplat când Altex a cumpărat magazinele Brico Depot. Nu vorbim de același număr de magazine, nu vorbim de aceeași suprafață, dar intrăm tot în zona aceasta în care firme românești reușesc să facă achiziții de la companii străine. Ceea ce arată că economia României are, la momentul actual, capacitatea să fie competitivă cu alți jucători din domeniu”, a zis profesorul de economie Nicolae Moroianu.

Până acum vedeam invers: unele companii pornite în România creșteau și făceau exitul către o multinațională

„De aceea spun că începe să se inverseze trendul, iar asta este firesc, dat fiind faptul că au ajuns și companiile românești să aibă suficientă putere economică încât să facă ele achiziții și să nu mai fie achiziționate.

Vedem la fel și în cazul magazinelor Profi care nu au putut face parte din tranzacția dintre Mega Image și Profi. Ele au fost cumpărate de un lanț românesc. Anabella este cea care a cumpărat 82 de magazine Profi și 5 foste Mega Image, pentru că erau 87 de spații care nu puteau face parte din tranzacție – nu a permis Consiliul Concurenței atunci când Mega Image a cumpărat Profi – și au ajuns să fie cumpărate de Anabella.

Probabil mulți români nu au auzit încă de acest lanț, dar eu sunt bucuros că un alt jucător român, pornit de la un magazin de legume-fructe din Râmnicu Vâlcea, ajunge să cumpere de la un mare lanț internațional”, a zis Nicolae Moroianu.



DC News: Cum vor reuși Dedeman, frații Pavăl, să compenseze mărimea Carrefour? Cei de la achiziții aveau o forță de negociere mai mare. Carrefour, atunci când lua, de exemplu, bunuri de consum din China, obținea prețuri mai mici. Va reuși firma românească să păstreze acest avantaj?

„Eu cred că anii de experiență pe care i-au acumulat în domeniul pe care îl stăpânesc, în domeniul de bază al bricolajului, îi vor ajuta și pe această piață. Gândiți-vă că ei au început să se extindă și în alte domenii doar după ce au ajuns să fie foarte consolidați pe piața lor.

După ce și-au făcut rețeaua de magazine, și-au creat anumite mărci proprii, pentru care produc diverse companii naționale sau internaționale, în principal din China. Multe dintre mărcile pe care le vinde lanțul Dedeman sunt mărci proprii produse de diverși furnizori, așa cum fac și cei din comerțul alimentar cu produsele vândute sub brand propriu.

Nu cred că Dedeman nu are expertiza necesară în ceea ce privește negocierea. Poate că nu îi cunoaște pe toți furnizorii, dar după ce s-a consolidat pe piața de bricolaj și-a făcut și o divizie de investiții financiare și a investit în diverse companii. După ce a fost suficient de dezvoltat financiar, a făcut achiziții în care să fie majoritar sau să aibă o poziție care să îi permită controlul, inclusiv în relația cu diverși furnizori.

Dedeman a știut să se integreze atât pe orizontală, cât și pe verticală și cred că va avea capacitatea să gestioneze și această nouă achiziție. Oricum, modelul de business pe care funcționa Carrefour nu mai era unul de succes; se vedea acest lucru în comparație cu unii dintre concurenții săi. Gândiți-vă, de exemplu, că ceea ce face Lidl este la un alt nivel decât Carrefour”, a zis Nicolae Moroianu.

DC News: Pentru producătorii din România care nu aveau acces sau erau ignorați de marile lanțuri, se deschide o fereastră de oportunitate?

„Da, ar trebui să existe această situație mai mult acum. Dar cred că oricum Carrefour avea deja niște trasee stabilite pentru producătorii români și cred că aceste lucruri se vor păstra și vor rămâne în continuare. Nu știu dacă neapărat se va întâmpla exact așa, sub aceeași formă, dar, ca de obicei, ceea ce este bun se păstrează.

Sigur vor exista și alte oportunități pentru producătorii naționali. Așa cum au arătat cei de la Dedeman, când au avut posibilitatea să lucreze cu un producător român ca furnizor pentru magazinele lor, au avut grijă să îl țină aproape și au făcut acest lucru cu mai mulți furnizori de materiale de construcții”, a zis prof. Nicolae Moroianu pentru DC News.

