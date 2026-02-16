Cu ce preț a scăzut premierul Bolojan deficitul? Chirieac: E ca și cum aș vrea să slăbesc și-mi taie un picior. Am mai puține kilograme? Sigur!

Ilie Bolojan trebuie să decidă dacă va impune prin Ordonanță de Urgență pachetul de austeritate, în condițiile în care trei miniștri PSD au refuzat să-l avizeze: ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta din urmă a cerut excluderea spitalelor publice și a serviciilor de ambulanță de la reducerea cu 10% a bugetelor de salarii. PSD reproșează premierului că nu a promovat simultan și măsuri de relansare economică și solidaritate socială. Planul susținut de Bolojan prevede o reducere cu 10% a fondurilor pentru salarii, concedierea a 13.000 de angajați din primării și a peste 6.000 de consilieri din cabinetele demnitarilor, majorarea cu până la 60% a amenzilor neplătite și reținerea taxelor și amenzilor din ajutoarele sociale.

Pentru prima dată în 9 luni de guvernare, Ilie Bolojan s-a arătat mai dispus să asculte propunerile membrilor coaliției, urmând o ușoară relaxare a taxelor și impozitelor. În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să analizeze câteva propuneri de modificare care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități. A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o intervenție la România TV, făcând o analiză a momentului în care premierul Bolojan s-a arătat mai deschis la sugestiile partenerilor și la bilanțul rezultatelor măsurilor sale după 9 luni de guvernare. Deficitul bugetar a fost redus, dar prețul plătit a fost unul enorm.

Până acum Ilie Bolojan nu a ascultat de parteneri, iar rezultatele au fost proaste

"E pentru prima dată în 9 luni de zile când premierul Ilie Bolojan ascultă și de partenerii de coaliție. O să consemnăm lucrul acesta. Până acum nu s-a mai întâmplat, iar rezultatele au fost proaste. Rezultatele nu au fost cele dorite, în ciuda faptului că a rezistat pe scaun. Nu poți să vorbești de dezvoltare și relansare economică în momentul în care ai măcelărit economia. Asta a făcut domnul Ilie Bolojan cu noile măsuri luate. Creșterea aberantă de taxe și impozite, care s-a adăugat altor creșteri de taxe și impozite realizate în ultimii patru ani, a fost sufocantă. Să nu mai zic de tot felul de prevederi din astea, în care dacă ai un SRL și ai datorii la stat, atunci răspunzi cu averea personală. Păi, poate statul are datorii la acel SRL și atunci cum facem? Mai ales în zonele de infrastructură, situația e clară.

Altă zonă aberantă a fost cea în care a oprit investițiile un timp și o să le reluăm la un moment dat. Păi, dacă sunt firme de construcții, atunci firmele alea ce fac? Trebuie să-și plătească oamenii. Pierzi angajații, pierzi leasingul la utilaje, firma aia nu mai există dacă vrei să reiei lucrările peste un an de zile, și peste toate astea, alte prevederi, care mai de care mai ciudate, mai aberante, au făcut la fel de mult rău ca majorarea de taxe.

E foarte bine să ai grijă de persoanele vulnerabile. Orice societate responsabilă are grijă de persoanele vulnerabile, de bătrâni, de copii etc. Până la urmă, sunt bunicii noștri, copiii noștri, nepoții noștri, oameni cu boli complicate, poate incurabile, dar trebuie să ai grijă, în primul rând, de oamenii care produc proteina economică, ca să poți să-i alimentezi și să-i ajuți pe cei vulnerabili. Altfel, de unde iei banii? Ori, dacă ai desființat economia, nu o să ai bani să ai grijă de persoanele vulnerabile.

"Bolojan vine și îți spune să-ți tai un picior. Te ajută el cu asta"

Ce spuneam noi din INS? Uite că a ajuns INS-ul să o spună direct, cu gura lui, și anume că suntem în recesiune. Unii o să spună că am scăpat de deficitul bugetar și de categoria junk. Totuși, nu putea să asculte de coaliție și în urmă cu 9 luni, înainte de toate aceste decizii? Înainte să ajungem la recesiune tehnică după tăieturi și tăieturi și reduceri de consum?

Știți cum e cu bucuria asta cu deficitul bugetar, care a fost stopat? Știți cu ce preț? Vă explic tuturor pe scurt cum e și ce a făcut, de fapt, Bolojan cu economia României. E ca și cum o persoană, de pildă eu, aș dori să mai slăbesc. Mulți români au problemă cu dieta, cu greutatea și așa mai departe. O perioadă trebuie să-ți faci un program, să ții un regim, să faci și să dregi. Bolojan vine și îți spune să-ți tai un picior. Te ajută el cu asta. Eu accept, iar mai departe, unde ajung? Am mai puține kilograme? Sigur că da! Am scăzut în greutate. A fost o decizie bună? Absolut că nu! Nu e deloc bine ce s-a întâmplat. Asta a făcut el cu IMM-urile și cu economia privată. Ne-a tăiat picioarele! A scăzut deficitul, dar cu ce preț? Într-un final tot pe picioarele tale trebuie să mergi", a explicat Bogdan Chirieac.

