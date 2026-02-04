€ 5.0950
DCNews Politica Ce se întâmplă cu banii Bucureștiului. Premierul Ilie Bolojan, decis să rezolve ”problemele grave” ale Capitalei
Data actualizării: 21:53 04 Feb 2026 | Data publicării: 21:50 04 Feb 2026

Ce se întâmplă cu banii Bucureștiului. Premierul Ilie Bolojan, decis să rezolve ”problemele grave” ale Capitalei
Autor: Roxana Neagu

bani agerpres foto Foto Agerpres/ Bani

Premierul Ilie Bolojan pare că va lua în calcul referendumul din 2024, din București, în bugetul pe 2026.

”Una dintre cele mai dificile situații financiare le are Bucureștiul, Primăria Generală, subfinanțată de mulți ani. Aceasta este situația și știți problemele grave din sectorul de termoficare sau transport în comun. Cu siguranță, în proiectul de buget, va fi un capitol dedicat Bucureștiului pentru că este o situație diferită față de celelalte unități administrative și pentru că trebuie găsită o formă de echilibru între Primăria Generală și cele de sector. Vom avea discuții în zilele următoare inclusiv pe această componentă. Sper să găsim o formulă prin care fie punem în practică referendumul votat de bucureșteni, fie găsim o formulă tranzitorie” a spus premierul Ilie Bolojan, în conferință de presă, întrebat de către redactorul DCNewsTV, Florin Răvdan, dacă bugetul pe 2026 va include și situația Capitalei. 

”Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului București și Primăriile de Sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?” a fost una din întrebările ridicate de referendumul din 24 noiembrie 2024. 

Răspunsurile au fost:

Da - 64,39%  

Nu - 35,61%. 

Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu va vota un buget național ce nu ia în considerare referendumul din București. 

buget 2026
referendum București
primaria capitalei
