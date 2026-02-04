Vânzările de locuințe în România s-au prăbușit. Economist: Am avut dreptate, se sparge bula imobiliară ca-n 2009

”Am avut dreptate. Se sparge bulă imobiliară! Azi s-au publicat vânzările de locuințe din România pe luna ianuarie. Vânzările de locuințe din România s-au prăbușit cu 25% comparativ cu ianuarie 2025! Este a patra luna consecutivă cu scăderi masive de vânzări.

(...) Se repetă istoria din 2008 -2011. Săptămâna asta am văzut la TV un agent imobiliar care spunea că în ianuarie 2026 a fost cea mai bună luna cu vânzări de locuințe din ultimii 15 ani! Poftim? Ce-i asta? Aceștia speră că mai găsesc câțiva fraieri care să alerge la bancă și să-și facă credit ipotecar. Și că nu știe nimeni să se uite pe datele oficiale cu vânzări de apartamente.

Ghinion pentru agenții imobiliari.

Sunt oameni care știu să se uite pe datele oficiale. În trimestrul 4, din 2008, când a început criza economică din România, agenții imobiliari spuneau aceleași lucruri. Că piața imobiliară duduie. Că se vând apartamentele ca pâinea caldă. Da. Sigur!

În 2009, prețurile la locuințe au scăzut cu peste 50%. În 2009, lucram în bancă, iar banca făcea licitații de vânzare pentru apartamente care costaseră peste 100.000 euro. Aceste apartamente erau luate de la oamenii care nu mai puteau să plătească ratele la bancă. La licitații, nu dădea nimeni nici măcar 30.000 euro pe aceste apartamente. Pentru că acele apartamente nu au valorat niciodată 100.000 euro. O să fie un an epic pentru piață imobiliară” anticipează economistul Radu Georgescu, într-o postare pe Facebook.

De altfel, datele trimestriale arată, în ultimul trimestru din 2025, o scădere semnificativă a vânzărilor de locuințe - cel mai scăzut nivel din ultimii șase ani.