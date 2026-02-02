€ 5.0959
Data publicării: 18:04 02 Feb 2026

Recomandările CES pentru o administrație mai eficientă: Studiu privind suprapunerile de atribuții
Autor: Gabriela Ungureanu

ces studiu lansare Lansarea studiului „Suprapunerile de atribuții în activitatea autorităților de control și/sau avizare”, de către CES, la sediul Guvernului. Sursa foto: Captură video CES, Facebook

Consiliul Economic și Social a lansat un studiu privind suprapunerile de atribuții ale autorităților de control și avizare, oferind recomandări pentru o administrație mai eficientă și transparentă.

Consiliul Economic și Social (CES) a lansat luni, 2 februarie, studiul „Suprapunerile de atribuții în activitatea autorităților de control și/sau avizare”, la sediul Guvernului.

Studiul, realizat la inițiativa CES, analizează cadrul normativ și instituțional privind activitatea autorităților cu atribuții de control și avizare, cu accent pe domeniul protecției consumatorilor, evidențiind modul în care sunt definite și exercitate competențele acestora, precum și impactul eventualelor suprapuneri asupra eficienței administrative, mediului economic și relației dintre stat și cetățeni.

Acesta poate fi consultat pe site-ul CES, la ACEASTĂ secțiune.

Recomandări pentru eficiența administrației

Documentul oferă o analiză juridică și instituțională detaliată, completată de o componentă calitativă privind percepțiile actorilor implicați în activitățile de control, și formulează concluzii și recomandări menite să contribuie la îmbunătățirea coordonării interinstituționale, la creșterea transparenței și la consolidarea principiilor bunei guvernanțe.

„Acest studiu reprezintă un instrument esențial pentru clarificarea responsabilităților instituționale și pentru creșterea eficienței actului administrativ, în beneficiul cetățenilor și al mediului economic. Digitalizarea sistemului de verificare și control, având în vedere crearea unui punct unic de interacțiune între agenții economici, consumatori și autoritățile publice, reprezintă o direcție principală de acțiune. Unificarea solicitărilor formulate de autoritățile statului, precum și asigurarea accesului la date publice, transparente, referitoare la bunuri și servicii constituie pași necesari pe termen scurt”, a declarat domnul Sterică Fudulea, președintele Consiliului Economic și Social.

Sterică Fudulea, președintele Consiliului Economic și Social/ eveniment organizat la Guvern, 2 februarie 2026

Sterică Fudulea, președintele Consiliului Economic și Social (CES)/ eveniment organizat la Guvern, 2 februarie 2026

Evenimentul de lansare a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai instituțiilor cu atribuții de control și reglementare, parteneri sociali și reprezentanți ai structurilor asociative ale societății civile, experți și reprezentanți ai mediului academic, oferind un cadru de dialog și dezbatere asupra concluziilor studiului și a soluțiilor propuse.

Consiliul Economic și Social își reafirmă, prin această inițiativă, rolul de for consultativ al Parlamentului și Guvernului, de promotor al dialogului social și al politicilor publice fundamentate pe analize riguroase și consultare instituțională.

