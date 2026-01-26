€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Economie Aurul a atins un prag istoric astăzi. În 2025, cel mai mare salt din 1979. ”Este cea mai sigură investiție”
Data actualizării: 09:40 26 Ian 2026 | Data publicării: 09:26 26 Ian 2026

Aurul a atins un prag istoric astăzi. În 2025, cel mai mare salt din 1979. ”Este cea mai sigură investiție”
Autor: Roxana Neagu

pretul aurului Foto: Unsplash - Aur

Aurul a atins un prag istoric astăzi, după ce, în 2025, a înregistrat cel mai mare salt din 1979.

Aurul a atins un prag istoric. Cotația aurului a depășit, astăzi, 5000 de dolari pe uncie. Analiștii așteaptă ca aurul să depășească, anul acesta, 6000 de dolari, în contextul incertitudinilor politice internaționale tot mai accentuate, conform Reuters. În aceste condiții, aurul este considerat o investiție sigură în astfel de condiții. 

Preţul spot al metalului preţios a urcat cu 1,5%, la 5058.09 dolari uncia la ora 05.44 GMT, dar recordul tuturor timpurilor fusese deja înregistrat la 5092.71 dolari. Tranzacţiile futures s-au încheiat cu o creştere de 1,6%, la 5056 dolari uncia.

În 2025, cotaţia aurului a crescut cu 64%, cel mai mare salt anual din 1979. Anul acesta a avut deja loc o creştere de 17%.

”Investiția în aur este cea mai sigură văzută de investitori”

În afara nesiguranţei la scară planetară, la evoluţie a contribuit şi relaxarea politicii monetare a Statelor Unite şi achiziţiile semnificative ale băncilor centrale.

”Aurul a reprezentat întotdeauna o investiție de rezervă, o investiție de salvare, pentru marea majoritate a investitorilor speriați de fenomenul inflației, speriați de performanțele acțiunilor, într-un context economic extrem de volativ. Aurul a fost și reprezintă una dintre cele mai profitabile investiții pe termen mediu și lung. Este o investiție care asigură celor care au timp 5-10-15 ani să aștepte un randament mai bun decât orice altă investiție din piață. De ce? Pentru că investiția în aur este cea mai sigură văzută de investitori, este palpabilă, în sensul că există o legătură directă între deținerea metalului nobil și valoarea acestuia, și reprezintă în vremuri tulburi precum cele prin care trece, un sentiment de încredere și de stabilitate”, ne-a explicat Adrian Negrescu, în septembrie, când cotația aurului era 3.604,70 dolari/uncia. Vezi aici mai mult

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aur
cotatie aur
investitii
adrian negrescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
BANCUL ZILEI: Recomandări pentru pensionari
Publicat acum 26 minute
Aurul a atins un prag istoric astăzi. În 2025, cel mai mare salt din 1979. ”Este cea mai sigură investiție”
Publicat acum 34 minute
Accident aviatic în SUA: Un avion s-a prăbușit în flăcări, chiar la decolare
Publicat acum 36 minute
Minor mort în Oradea după ce a căzut dintr-un bloc de lux din cartierul Nufărul
Publicat acum 42 minute
Exercițiile fizice care te ajută să trăiești mai mult, potrivit unui studiu pe 111.000 de oameni
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 40 minute
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat acum 17 ore si 27 minute
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat pe 24 Ian 2026
Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante”. Aici am aflat răspunsul
Publicat pe 24 Ian 2026
Trump dezvăluie ce armă secretă a utilizat în Venezuela: Soldații lui Maduro au căzut în genunchi sângerând pe nas / „Am simțit că-mi explodează capul din interior”
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close