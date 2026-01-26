Aurul a atins un prag istoric astăzi. În 2025, cel mai mare salt din 1979. ”Este cea mai sigură investiție”

Aurul a atins un prag istoric. Cotația aurului a depășit, astăzi, 5000 de dolari pe uncie. Analiștii așteaptă ca aurul să depășească, anul acesta, 6000 de dolari, în contextul incertitudinilor politice internaționale tot mai accentuate, conform Reuters. În aceste condiții, aurul este considerat o investiție sigură în astfel de condiții.

Preţul spot al metalului preţios a urcat cu 1,5%, la 5058.09 dolari uncia la ora 05.44 GMT, dar recordul tuturor timpurilor fusese deja înregistrat la 5092.71 dolari. Tranzacţiile futures s-au încheiat cu o creştere de 1,6%, la 5056 dolari uncia.

În 2025, cotaţia aurului a crescut cu 64%, cel mai mare salt anual din 1979. Anul acesta a avut deja loc o creştere de 17%.

”Investiția în aur este cea mai sigură văzută de investitori”

În afara nesiguranţei la scară planetară, la evoluţie a contribuit şi relaxarea politicii monetare a Statelor Unite şi achiziţiile semnificative ale băncilor centrale.

”Aurul a reprezentat întotdeauna o investiție de rezervă, o investiție de salvare, pentru marea majoritate a investitorilor speriați de fenomenul inflației, speriați de performanțele acțiunilor, într-un context economic extrem de volativ. Aurul a fost și reprezintă una dintre cele mai profitabile investiții pe termen mediu și lung. Este o investiție care asigură celor care au timp 5-10-15 ani să aștepte un randament mai bun decât orice altă investiție din piață. De ce? Pentru că investiția în aur este cea mai sigură văzută de investitori, este palpabilă, în sensul că există o legătură directă între deținerea metalului nobil și valoarea acestuia, și reprezintă în vremuri tulburi precum cele prin care trece, un sentiment de încredere și de stabilitate”, ne-a explicat Adrian Negrescu, în septembrie, când cotația aurului era 3.604,70 dolari/uncia. Vezi aici mai mult