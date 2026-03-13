Cât a scăzut rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026

"Indicele preţurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost 100,59%. Rata inflaţiei de la începutul anului (februarie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 1,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 a fost 9,3%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2025 - februarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (martie 2024 - februarie 2025) a fost 8,1%", conform datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna februarie 2026

Conform sursei citate, Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna februarie 2026 în comparație cu luna ianuarie 2026 a fost 100,57%. Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,3%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2025 - februarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (martie 2024 - februarie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 7,3%.

Reviziuirea făcută de BNR privind prognoza de inflație pe 2026

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul de an 2026. BNR anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârşitul anului 2027, conform datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, notează Agerpres.