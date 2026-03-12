SAFE va oferi împrumuturi pe termen lung, cu costuri reduse, pentru a ajuta statele membre să achiziționeze echipamentele de apărare necesare de urgență. SAFE va permite, de asemenea, UE să sprijine în continuare Ucraina prin asocierea industriei sale de apărare la instrument încă de la început. Programul include o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea împrumuturilor, rate competitive ale dobânzii și opțiuni pentru acorduri bilaterale cu țări terțe în vederea extinderii eligibilității.

În acest context, analistul de securitate Iulian Fota a atras atenția asupra modului în care statele europene ar putea folosi fondurile.

„Polonezii au, ca nivel de ambiție, ca 80% din fondurile SAFE să rămână în Polonia. La noi se vorbea de vreo 20%. Păi este suficient un procent de 20%? Adică chiar nu putem, din banii aceia, măcar 50% să păstrăm în țara asta și trebuie să-i trimitem pe toți înapoi, acolo de unde au venit? Și, să ne înțelegem, banii nu îi primim pe degeaba. Sunt împrumuturi. Nu plătim nimic timp de zece ani, dar după aceea începem să plătim încă vreo patruzeci de ani sau cât o fi perioada.

Deci cam asta este. Pe un fond destul de păcătos, ca să spun așa. Combinația este cât se poate de nefericită: Grad de pericol maxim în sistemul internațional și, în același timp, o prăbușire a vechilor structuri și a vechii ordini, lucru care nu ne avantajează, având în vedere că revizioniștii sunt tot mai mulți și tot mai activi”, a zis Iulian Fota.

Iulian Fota a avertizat că situația internațională actuală este complicată, combinând un nivel ridicat de risc de securitate cu schimbări majore în ordinea globală

„Noi avem cea mai proastă combinație, pentru că în interior - și aici ajungem și la moștenirea lui Titulescu - politica noastră internă ne oferă orice, numai o șansă de salvare nu. Repet: În momentul de față, noi nu avem altă preocupare legislativă decât să ne dăm propriul premier jos, pentru că un partid din coaliție vrea să-l dea jos, lucru pe care l-a mai făcut. Când mă gândesc, de exemplu, la München, unde ați văzut calitatea discuțiilor, stau și mă întreb, retoric: Noi ai cui suntem? Pentru că, în momentul acesta, nu prea suntem capabili să ne luăm soarta în propriile mâini. Apropo de suveraniști și de alte asemenea prostii: Nu suntem capabili să ne luăm soarta în propriile mâini și rămânem, din nou, cu speranța în Cel de Sus, rămânem cu așteptarea norocului. Cum spunea cineva acum vreo o sută de ani - s-au împlinit deja - că România nu are nevoie de politică externă, pentru că are suficient noroc”, a zis conf. univ. dr. Iulian Fota, fost consilier prezidențial pentru securitate națională

