DCNews Economie Diferența dintre Polonia și România: 80% vs. 20% din fondurile SAFE. Avertisment privind apărarea țării
Data publicării: 18:47 12 Mar 2026

EXCLUSIV Diferența dintre Polonia și România: 80% vs. 20% din fondurile SAFE. Avertisment privind apărarea țării
Autor: Anca Murgoci

machetă tanc machetă tanc

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că peste 80% din fondurile din programul SAFE (un mecanism european de finanțare a industriei de apărare) vor rămâne în Polonia, fiind direcționate către companiile naționale.

SAFE va oferi împrumuturi pe termen lung, cu costuri reduse, pentru a ajuta statele membre să achiziționeze echipamentele de apărare necesare de urgență. SAFE va permite, de asemenea, UE să sprijine în continuare Ucraina prin asocierea industriei sale de apărare la instrument încă de la început. Programul include o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea împrumuturilor, rate competitive ale dobânzii și opțiuni pentru acorduri bilaterale cu țări terțe în vederea extinderii eligibilității.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Industria de apărare locală, ignorată în programul SAFE: ”A aflat târziu și incomplet”. Semnalul dat de Viorel Manole (PATROMIL) 

În acest context, analistul de securitate Iulian Fota a atras atenția asupra modului în care statele europene ar putea folosi fondurile.

„Polonezii au, ca nivel de ambiție, ca 80% din fondurile SAFE să rămână în Polonia. La noi se vorbea de vreo 20%. Păi este suficient un procent de 20%? Adică chiar nu putem, din banii aceia, măcar 50% să păstrăm în țara asta și trebuie să-i trimitem pe toți înapoi, acolo de unde au venit? Și, să ne înțelegem, banii nu îi primim pe degeaba. Sunt împrumuturi. Nu plătim nimic timp de zece ani, dar după aceea începem să plătim încă vreo patruzeci de ani sau cât o fi perioada.

Deci cam asta este. Pe un fond destul de păcătos, ca să spun așa. Combinația este cât se poate de nefericită: Grad de pericol maxim în sistemul internațional și, în același timp, o prăbușire a vechilor structuri și a vechii ordini, lucru care nu ne avantajează, având în vedere că revizioniștii sunt tot mai mulți și tot mai activi”, a zis Iulian Fota.

Iulian Fota a avertizat că situația internațională actuală este complicată, combinând un nivel ridicat de risc de securitate cu schimbări majore în ordinea globală

„Noi avem cea mai proastă combinație, pentru că în interior - și aici ajungem și la moștenirea lui Titulescu - politica noastră internă ne oferă orice, numai o șansă de salvare nu. Repet: În momentul de față, noi nu avem altă preocupare legislativă decât să ne dăm propriul premier jos, pentru că un partid din coaliție vrea să-l dea jos, lucru pe care l-a mai făcut. Când mă gândesc, de exemplu, la München, unde ați văzut calitatea discuțiilor, stau și mă întreb, retoric: Noi ai cui suntem? Pentru că, în momentul acesta, nu prea suntem capabili să ne luăm soarta în propriile mâini. Apropo de suveraniști și de alte asemenea prostii: Nu suntem capabili să ne luăm soarta în propriile mâini și rămânem, din nou, cu speranța în Cel de Sus, rămânem cu așteptarea norocului. Cum spunea cineva acum vreo o sută de ani - s-au împlinit deja - că România nu are nevoie de politică externă, pentru că are suficient noroc”, a zis conf. univ. dr. Iulian Fota, fost consilier prezidențial pentru securitate națională

DefenseRomania a organizat, în data de 10 MARTIE 2026, cea de-a doua ediție a DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26) cu tema: „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare. Relația transatlantică și provocările anului 2026”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iulian fota
aparare
razboi
SAFE
polonia
romania
