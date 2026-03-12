€ 5.0938
DCNews COMPAS Cum comunicăm eficient? Curs susținut de prof. univ. dr. Sorin Ivan la Titu Maiorescu
Data actualizării: 19:10 12 Mar 2026 | Data publicării: 19:10 12 Mar 2026

Cum comunicăm eficient? Curs susținut de prof. univ. dr. Sorin Ivan la Titu Maiorescu
Autor: Editor Team

Cum comunicăm eficient? Curs susținut de prof. univ. dr. Sorin Ivan la Titu Maiorescu

Astăzi, Prof. univ. dr. Sorin Ivan a susținut un curs pentru studenții de la Universitatea Titu Maiorescu dedicat temei comunicării interpersonale.

În cadrul întâlnirii, studenții au discutat despre rolul comunicării eficiente în relațiile dintre oameni, despre importanța ascultării active, a empatiei și a clarității în transmiterea mesajelor.

De asemenea, au fost abordate situații din viața profesională și personală în care comunicarea corectă poate face diferența în construirea unor relații sănătoase și productive.

Cursul a oferit studenților perspective utile asupra modului în care comunicarea interpersonală influențează colaborarea, încrederea și succesul în mediul profesional și social.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

compas
Comentarii

