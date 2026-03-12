Cum comunicăm eficient? Curs susținut de prof. univ. dr. Sorin Ivan la Titu Maiorescu

Astăzi, Prof. univ. dr. Sorin Ivan a susținut un curs pentru studenții de la Universitatea Titu Maiorescu dedicat temei comunicării interpersonale.
În cadrul întâlnirii, studenții au discutat despre rolul comunicării eficiente în relațiile dintre oameni, despre importanța ascultării active, a empatiei și a clarității în transmiterea mesajelor.
De asemenea, au fost abordate situații din viața profesională și personală în care comunicarea corectă poate face diferența în construirea unor relații sănătoase și productive.
Cursul a oferit studenților perspective utile asupra modului în care comunicarea interpersonală influențează colaborarea, încrederea și succesul în mediul profesional și social.
de Anca Murgoci