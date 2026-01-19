€ 5.0921
DCNews COMPAS COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes. Primul curs din cadrul stagiilor de practică
Data publicării: 13:47 19 Ian 2026

COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes. Primul curs din cadrul stagiilor de practică
Autor: Editor Team

compas 2 Compas

COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes, proiect: co-finanțat din Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027, Cod SMIS 2021+: 317576.

 

În data de 13 ianuarie 2026 a avut loc primul curs din cadrul stagiilor de practică, susținut de Lect. univ. dr. Valentin Vâlcu, expert în stagii de practică.

Compas 2


În cadrul întâlnirii, studenților li s-au prezentat obiectivele proiectului și s-a realizat o scurtă introducere în Mass Media, Comunicare Strategică și PR.


Printre temele discutate s-au numărat:


Rolul specialistului în comunicare, PR și relații internaționale


Concepte fundamentale de comunicare strategică


Cultură profesională și cultură organizațională

Compas 3


PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL, în calitate de beneficiar, desfășoară proiectul în perioada 01.03.2025 – 31.08.2027, având ca scop sprijinirea dezvoltării personale și profesionale a studenților prin activități practice și educaționale menite să le îmbunătățească competențele antreprenoriale, socio-emoționale și de integrare pe piața muncii.


Pentru mai multe informații despre programele cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați: https://mfe.gov.ro

