COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes. Primul curs din cadrul stagiilor de practică

În data de 13 ianuarie 2026 a avut loc primul curs din cadrul stagiilor de practică, susținut de Lect. univ. dr. Valentin Vâlcu, expert în stagii de practică.



În cadrul întâlnirii, studenților li s-au prezentat obiectivele proiectului și s-a realizat o scurtă introducere în Mass Media, Comunicare Strategică și PR.



Printre temele discutate s-au numărat:



Rolul specialistului în comunicare, PR și relații internaționale



Concepte fundamentale de comunicare strategică



Cultură profesională și cultură organizațională



PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL, în calitate de beneficiar, desfășoară proiectul în perioada 01.03.2025 – 31.08.2027, având ca scop sprijinirea dezvoltării personale și profesionale a studenților prin activități practice și educaționale menite să le îmbunătățească competențele antreprenoriale, socio-emoționale și de integrare pe piața muncii.



Pentru mai multe informații despre programele cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați: https://mfe.gov.ro