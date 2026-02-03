Anunț achiziție “Echipamente FEDR studio comunicare” în cadrul proiectului cu titlul “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” cod SMIS 317576, finanțat prin Program Educație și Ocupare 2021-2027

Tipul contractului: Contract de furnizare

Obiectul contractului: Echipamente FEDR studio comunicare

Valoarea supusă licitației: 590.000,00 lei fără TVA la care se adaugă TVA conform prevederilor legale în vigoare

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Termenul limită de depunere a ofertelor: 18.02.2026 ora 15.00



Informații suplimentare se pot obtțne din specificațiile tehnice anexate.

Documentația de atribuire este disponibilă și pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/

DETALII, AICI - https://www.dcnews.ro/pictures/2026/02/03/5378259.pdf