Anunț achiziție “Echipamente FEDR studio comunicare” în cadrul proiectului cu titlul “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” cod SMIS 317576, finanțat prin Program Educație și Ocupare 2021-2027

Procedură competitivă conform Ordin MFE nr. 1284/2016
Tipul contractului: Contract de furnizare
Obiectul contractului: Echipamente FEDR studio comunicare
Valoarea supusă licitației: 590.000,00 lei fără TVA la care se adaugă TVA conform prevederilor legale în vigoare
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Termenul limită de depunere a ofertelor: 18.02.2026 ora 15.00
Informații suplimentare se pot obtțne din specificațiile tehnice anexate.
Documentația de atribuire este disponibilă și pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/
DETALII, AICI - https://www.dcnews.ro/pictures/2026/02/03/5378259.pdf
de Anca Murgoci