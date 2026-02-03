„Dacă nu guvernezi pentru oameni, nu are rost guvernarea”. Măsurile pe care UDMR nu le mai vrea: Nu e semn de slăbiciune, e de înțelepciune

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că va solicita modificarea mai multor măsuri luate de Guvernul Bolojan, văzând efectele resimțite de cetățeni în ultima perioadă.

„Presiunea asupra cetățenilor e uriașă. Puterea de cumpărare a scăzut și Guvernul nu a făcut un studiu de impact sau evaluările n-au fost foarte corecte, mai ales că vedem, de la începutul anului, taxele locale. Este o presiune care apasă pe fiecare cetățean, mai ales pe cei vulnerabili: persoanele cu dizabilități, oameni cu venituri mici. Și dacă nu guvernezi pentru oameni, atunci n-are rost guvernarea!”, a spus Kelemen Hunor, la Antena3 CNN.

Modificările cerute de UDMR Guvernului Bolojan

Liderul de coaliție a punctat că UDMR va solicita modificarea măsurilor aplicate persoanelor cu dizabilități, a taxelor locale, dar și ajutorarea pensionarilor cu venituri mici.

„Vom cere Guvernului să revină asupra taxelor locale, așa cum a făcut săptămâna trecută cu locuitorii din Delta Dunării și din Apuseni, până la aprobarea bugetelor locale, care se va întâmpla undeva în martie, autoritățile locale, primarii să aibă posibilitatea de a da reduceri de 50% din taxa pentru mașini - între limita minimă și cea maximă - cum este stabilit în lege. Este o posibilitate de a ajuta persoanele vulnerabile. Și la persoanele cu dizabilități trebuie să ne întoarcem.

Asta nu înseamnă că Guvernul e slab, nu e o chestiune de slăbiciune. E un semn de înțelepciune, de maturitate. Când vezi ce consecințe sunt după deciziile luate, să te întorci și să corectezi acele decizii este un semn de maturitate.

În cazul persoanelor cu handicap, nu e o chestiune politică sau economică. E o chestiune morală. Asta trebuie să înțeleagă și cei de la Finanțe, și premierul. Vom avea și noi această propunere. La PSD vor fi și alte propuneri - nu vreau să mă pronunț, fiindcă nu le-am văzut.

Deja au fost discuții pentru pensionari, în 2025, cu o plată așa cum a făcut ANOFM-ul în 2025. E important să dăm din bugetul țării pentru acele persoane care au pensii foarte mici, până la 3.000-3.500 de lei, o compensare, un ajutor. A fost o inflație, totuși, de aproape 10%, care nu a fost compensată. Din acest punct de vedere, această abordare e una responsabilă. Sigur, disputele politice sunt dispute politice, dar guvernarea e pentru oameni. Și oamenii au dreptate - toată povara a fost pusă pe ei. Și pe partea cealaltă, la reduceri de cheltuieli, - nu spun că nimic -, dar mult mai puțin decât ar fi trebuit. Și statul, dacă nu dovedește că este pentru cetățeni, atunci, la un moment dat, guvernarea va rămâne fără susținere politică. Și nu se poate guverna împotriva societății”, a mai punctat Kelemen Hunor, marți, 3 februarie.

