Deputatul USR Claudiu Năsui spune că românii au fost păcăliți de coaliția de guvernare cu creșterea taxelor și impozitelor. În campanii li s-a spus un lucru, iar în realitate s-a întâmplat cu totul altceva: noile taxe nu sunt temporare, așa cum li se promisese, iar președintele Nicușor Dan, care semnase pe foaie că în mandatul său taxele nu vor crește, a ajuns acum să le susțină.

"Să crești taxele nu e liberalism. Să scazi cheltuielile era liberalism. Asta trebuia făcut în România. (...) Așa prinzi un escroc. Cum prinzi un escroc? Toată lumea vine la tine și spune: sunt cel mai bun, ai încredere în mine, investește banii cu mine, lasă că îți spun eu cum faci randament... Cum îl prinzi? În momentul în care zice un lucru și face invers", a declarat Claudiu Năsui la DC NEWS.

"Cine este escrocul principal în România?", a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

"În campania electorală cam toate partidele au mers pe ideea nu creștem taxele", a spus Claudiu Năsui.

Claudiu Năsui, despre Nicușor Dan: La negocieri el nu voia să crească taxele

"Și președintele României, Nicușor Dan, a dat în scris: în mandatul meu nu crește TVA", a amintit Răzvan Dumitrescu.

"Unde îl absolv eu pe Nicușor Dan de vină e că l-am văzut la negocieri și într-adevăr el nu voia să crească taxele. Ce a ținut de el, cred că într-o anumită proporție a făcut. Ce nu mi-a plăcut din ce a făcut el totuși e că apoi a luat apărarea acestor creșteri de taxe, după ce a dat în scris că nu vor crește și a mai făcut un lucru - a zis că vor fi temporare. Ori, dacă ne uităm la lege vedem că doar scăderile de cheltuieli sunt suspendări de sporuri, nu au dispărut sporurile, sunt doar suspendări ale anumitor drepturi, în schimb creșterile de taxe nu au nicio dată limită. Alea sunt așa până când le-o schimba cineva", a punctat Claudiu Năsui.

Ce promitea în campanie Ilie Bolojan despre reducerea la 300 a numărului de parlamentari

"Asta pentru cine citește documentele pentru că retorica dă de înțeles cu totul altceva. Oamenii nu stau să citească documente, oamenii aud și cred", a spus Răzvan Dumitrescu.

"Eu nu-i mai cred pentru că atunci când cineva îți contrazice prin acțiuni declarațiile... Uitați-vă la ideea cu 300 de parlamentari. Domnul Ilie Bolojan, în campania electorală pentru alegerile parlamentare, zicea că el își dă demisia din funcția de președinte PNL dacă PNL-ul nu susține reducerea numărului de parlamentari la 300 și acum pare că e uitată total", a mai spus Claudiu Năsui.