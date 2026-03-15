”Să-i prăjim pe bogați”. Ilie Bolojan: Sună bine la televizor, dar te ustură buzunarul

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre ”scutul” pe care este acuzat că-l face în jurul ”bogaților”.
”Ai întâlniri cu companii importante de al căror comportament piața este influențată semnificativ. Eu pot să vin cu o retorică ”să-i prăjim pe bogați”. Sună bine la televizor, dar trebuie să te întâlnești mâine cu o companie, poimâine cu alta și să iei măsuri reale în piață, care țin de o realitate, nu una care nu te doare gura să vorbești despre ea, ci una cu privire la care te ustură buzunarul când trebuie să o achiți” spune Ilie Bolojan.
Premierul a făcut declarația în contextul în care PSD l-a acuzat că face scut pentru bogați, susținând multinaționalele prin măsurile ”impuse”.
”Să spunem lucrurilor pe nume, ca să înțeleagă toți românii, domnuleprim-ministru Bolojan:
Ați tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale.
Ați revocat măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale.
Prin aceste decizii, ați luat miliarde de lei din bugetul statului și i-ați lăsat cadou bogaților. Ați ales deliberat să vă lipsiți de resurse vitale pentru a servi interesele marilor corporații” arată scrisoarea adresată lui Ilie Bolojan de către președintele PSD, Sorin Grindeanu.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News