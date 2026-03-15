”Să-i prăjim pe bogați”. Ilie Bolojan: Sună bine la televizor, dar te ustură buzunarul

”Ai întâlniri cu companii importante de al căror comportament piața este influențată semnificativ. Eu pot să vin cu o retorică ”să-i prăjim pe bogați”. Sună bine la televizor, dar trebuie să te întâlnești mâine cu o companie, poimâine cu alta și să iei măsuri reale în piață, care țin de o realitate, nu una care nu te doare gura să vorbești despre ea, ci una cu privire la care te ustură buzunarul când trebuie să o achiți” spune Ilie Bolojan.

Premierul a făcut declarația în contextul în care PSD l-a acuzat că face scut pentru bogați, susținând multinaționalele prin măsurile ”impuse”.

PSD îl acuză pe Bolojan că face cadou bogaților

”Să spunem lucrurilor pe nume, ca să înțeleagă toți românii, domnuleprim-ministru Bolojan:

Ați tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale.

Ați revocat măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale.

Prin aceste decizii, ați luat miliarde de lei din bugetul statului și i-ați lăsat cadou bogaților. Ați ales deliberat să vă lipsiți de resurse vitale pentru a servi interesele marilor corporații” arată scrisoarea adresată lui Ilie Bolojan de către președintele PSD, Sorin Grindeanu.