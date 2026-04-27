DCNews Politica Ciprian Şerban, clarificări despre posibila închidere a TAROM: "Este o situaţie aparte"
Data publicării: 20:55 27 Apr 2026

Ciprian Şerban, clarificări despre posibila închidere a TAROM: "Este o situaţie aparte"
Autor: Andrei Itu

avion-tarom_82874600 Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, a făcut clarificări despre eventuala închidere a TAROM.

TAROM nu se va închide, avem o înţelegere cu Comisia Europeană, iar în 2026 sunt prevăzuţi în buget încă 65 de milioane de lei pe care ar trebui să îi dăm companiei, a afirmat, luni, fostul ministru al Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, în conferinţa de bilanţ.

De ce TAROM-ul este "o situație aparte"

"TAROM-ul este o situaţie aparte. Directorul de acolo are un plan foarte bun din punctul meu de vedere, avem o înţelegere şi cu Comisia, am dat un ajutor de stat anul trecut de 65 de milioane (de lei - n. r.), mai avem încă 65 de milioane în buget pe care ar trebui să-i acordăm în acest an. Nu mi se pare potrivit, în momentul în care ai ceva ce funcţionează în ţara ta, să trebuiască să vinzi", a afirmat Şerban.

Senatul dezbate de urgență protejarea activelor companiilor strategice ale statului

Întrebat dacă TAROM se va închide pe data de 30 aprilie, fostul şef de la Transporturi a răspuns: "Daţi-mi voie să cred că nu se va întâmpla acest lucru".

Biroul permanent al Senatului a aprobat dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului cu privire la interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice de interes naţional până la data de 31 decembrie 2027, a anunţat, luni, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, subliniind că actul normativ va intra săptămâna viitoare în plenul Senatului.

"Am anunţat de săptămâna trecută demersul de a vota într-o procedură de urgenţă legea privind protejarea intereselor naţionale la companiile statului. A intrat într-o procedură de urgenţă. Astăzi, în Biroul permanent, s-a decis ca în această săptămână comisiile avizatoare şi raportoare să se întrunească, astfel încât la începutul săptămânii viitoare, respectiv luni, să intre la votul final legea care interzice până la 31 decembrie 2027 înstrăinarea activelor statului la companiile de stat profitabile. Există şi o excepţie, şi anume cu privire la companiile de stat care au înregistrat cinci ani consecutivi pierderi, acolo poate exista o procedură de listare, o negociere sau orice altă formă prin care statul să valorifice acţiunile pe care le are, dar în niciun caz la societăţile de stat profitabile", a afirmat Daniel Zamfir.

Sindicaliștii TAROM acuză încercări de desființare a companiei și solicită menținerea operatorului aerian de stat

Sindicaliştii şi personalul TAROM au reclamat, acum o săptămână, că Executivul încearcă desfiinţarea şi închiderea companiei, susţinând la unison, într-o declaraţie în faţa sediului administrativ, că operatorul aerian naţional trebuie să fie în permanenţă o companie a statului român.

"Dacă guvernanţii încearcă desfiinţarea şi închiderea acestei companii, noi vom face tot posibilul să nu se întâmple acest lucru. (...) Dacă doamna Oana Gheorghiu, viceprim-ministru al Guvernului, şi-a permis ca, în aceste vremuri de criză, cu un război la estul României şi cu altul ceva mai departe, să facă declaraţii împotriva companiei şi pentru desfiinţarea acesteia până la 30 aprilie, numai dumneaei va purta întreaga responsabilitate pentru ceea ce se va întâmpla cu această companie", a declarat preşedintele Sindicatului Unit TAROM (SUT), Narcis Paşcu, într-o conferinţă de presă.

Liderul sindical a afirmat că "managementul TAROM a făcut, în general, tot ceea ce se poate pentru a susţine această companie, dar statul român nu a ajutat compania". Un exemplu în acest sens este că nici până în prezent nu a fost aprobat bugetul companiei.

Ce declara Oana Gheorghiu despre TAROM

La jumătatea lui aprilie, vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că este nevoie de redresare operaţională, ca o opţiune în situația CFR Călători, Metrorex şi TAROM.

"În aceste companii e nevoie de măsuri ferme, de redresare, implementate cu sprijinul unor specialişti care au făcut până acum redresări în alte ţări sau în alte companii similare, iar acolo unde este cazul e nevoie de notificarea Comisiei Europene pentru un eventual ajutor de stat", a declarat Oana Gheorghiu pe data de 16 aprilie 2026.

