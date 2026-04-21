TAROM este una dintre companiile de stat aflate pe lista de reformă în cadrul reorganizării anunțate de Guvern. Aceasta este inclusă în categoria companiilor cu pierderi mari și constante, alături de Metrorex și CFR.

Sindicaliștii și angajații TAROM au anunțat proteste în Piața Victoriei, pe 28 aprilie, și acuză Guvernul că ar urmări închiderea companiei aeriene. În acest context tensionat, reprezentanții personalului avertizează că iau în calcul inclusiv acțiuni în instanță împotriva Guvernului.

DC News l-a contactat pe pilotul Vasi Adrian, comandant pe ATR, pentru a comenta acest subiect. El a explicat că angajații s-au organizat într-un sindicat unit pentru a face față problemelor generate de instabilitatea conducerii companiei. Potrivit pilotului, lipsa continuității la conducerea companiei și întârzierile în acordarea ajutorului financiar de la UE au afectat grav activitatea TAROM.

„Noi am făcut un sindicat unit, chiar așa se numește - Sindicatul Unit TAROM. El era dinainte să participăm toți, dar acum chiar ne-am unit din toate categoriile socio-profesionale din cadrul TAROM, adică piloți, însoțitori, mecanici, TESA, și de 5 ani avem acest sindicat. Deci acest sindicat este reprezentativ și l-am făcut deoarece erau conduceri interimare, cam o dată la șase luni. Toată lumea depindea de aceste conduceri interimare, unde fiecare venea și conducea după bunul plac. Asta ne-a făcut să ne unim.

De altfel, Costin Iordache, fostul director, este singurul care a fost în jur de 3 ani și jumătate director general. Până atunci, au fost doar 15-17 directori generali. Vă dați seama ce continuitate era la conducerea TAROM. Din păcate, și fostul director general a trebuit să demisioneze, deoarece nu s-au dat la timp banii de ajutor negociați cu Uniunea Europeană, undeva la 50 de milioane de euro. Deci, noi am primit o parte și mai urma să primim o parte. Nevenind această tranșă, ai rămas fără pâine, fără cuțit, nu mai ai ce să conduci. Adică TAROM e degeaba.

Deja noi avem avioane cu motoare lipsă, trebuie să facem reparații la diverse probleme care apar în mod uzual și nu mai reușim să facem față. Deci cam asta este problema mea”, a spus pilotul Vasi Adrian.

„Nimeni nu ne-a băgat în seamă, nimeni nu ne ascultă”

Vasi Adrian a explicat că reprezentanții TAROM au încercat în repetate rânduri să obțină sprijin din partea Guvernului și a altor instituții, dar fără niciun rezultat.

„Ce am făcut? De-a lungul timpului am tot mers și către Guvern cu adrese, și către minister, la toate partidele, adică nu e ca și când noi ținem cu unul sau cu altul. Din păcate, n-am avut absolut niciun răspuns. Inclusiv la doamna Gheorghiu am apelat. Și la AMEPIP, cu documentații, cu tot ce trebuie. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Nimeni nu ne-a băgat în seamă, nimeni nu ne ascultă. În schimb, am constatat cu uimire că domnul prim-ministru Bolojan s-a întâlnit cu cei de la Wizz Air.

Adică în loc să ajute compania, permanent o lovesc - ori prin faptul că echipa de management nu este lăsată să fie omogenă, să continue, ori se întâmplă ceva, ori doamna Gheorghiu dă o știre din asta care face piloții să fie pe picior de plecare și pasagerii să nu mai vrea să ia bilete, sau cei care au luat bilete pentru concediile următoare să-și pună întrebarea dacă TAROM mai zboară sau nu și să se retragă. Vă dați seama că e o pierdere și de imagine și financiară”, a spus pilotul Vasi Adrian.

Ce așteptări are TAROM de la Guvern

Pilotul a explicat că TAROM așteaptă de la Guvern deblocarea ajutorului financiar aprobat de UE, în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro, necesar pentru funcționarea companiei. Potrivit acestuia, astfel de întârzieri afectează activitatea TAROM.

„Să dea drumul la banii de ajutor care au fost aprobați de UE. Sunt în jur de 50 de milioane de euro. Cu banii aceștia noi putem să ne facem treaba. Îi așteptăm de mai bine de un an. Dar ei nu au reușit să facă bugetul statului, apoi bugetul Ministerului Transporturilor, apoi bugetul care trebuie să vină să fie aprobat și la TAROM... Deci noi nu știm pe ce bani ne bazăm nici măcar acum, în luna mai.

Apoi, să aibă grijă de TAROM, nu să ajute permanent concurența și noi să rămânem pe ultimul loc, dar să ni se ceară să fim profitabili. Nu avem cum să fim profitabili când noi avem un teren sub hangar, pentru care din anul 2000 se plătește chirie. Cine a mai pomenit așa ceva?

TAROM-ul plătește chirie pe terenul de sub hangarul TAROM-ului. Datoriile au ajuns undeva la 50-60 de milioane de euro. Deci, dacă se oprește sau se dau banii înapoi, nu mai avem nevoie de împrumuturi.

Asta a fost un ordin de ministru semnat de doamna Boagiu, care este în Consiliul de Administrație la noi. Am făcut nenumărate cereri către Guvern să se oprească practica aceasta. Nu s-a întâmplat absolut nimic”, a spus pilotul Vasi Adrian.

Avantajele TAROM-ului

Pilotul Vasi Adrian a explicat că TAROM are multe avantaje, printre care se numără și capacitatea de a transporta bunuri periculoase și componente militare. Potrivit acestuia, compania nu ar trebui desființată.

„Avem destule avantaje. Începe programul SAFE. Noi suntem singurii transportatori de bunuri periculoase. Avem programe speciale de securitate aeriană, deci componente și chestii care privesc armata, noi putem să le transportăm. Nicio altă companie nu poate face asta.

Se oprește războiul. O să putem să zburăm, tot așa pe tema asta cu programul nostru special de securitate, și în Ucraina, și de fapt cum zburăm și în alte zone de conflict. Adică nu e de închis TAROM-ul. Chiar nu e de închis.

Dacă trebuie privatizat, dacă găsim pe cineva care vrea să cumpere un pachet de acțiuni, trebuie să cumpere nu 20%, că nu vine o companie serioasă să investească bani aici ca să fie condus tot de managerii statului. Trebuie măcar 49% sau 50%.

În perioada asta, când a crescut prețul gazului, noi cu ATR-uri consumăm la jumătate decât oricine altcineva. Deci avem o grămadă de avantaje și, totuși, ni se dă în cap. Nu ne lasă să ne dezvoltăm.

De 5 ani, de când am făcut noi sindicatul, ne-am tot luptat cu ei și am reușit până la urmă să facem o echipă cu domnul Costin Iordache, fostul director general. Ne-am zbătut mult să rămână cineva, să fie constant în conducere. A stat 3 ani, apoi a plecat. A fost iar un interimat. Avem nevoie de o conducere care să fie stabilă.

Domnul director care este acum are o viziune destul de ok, dar să-l lase să facă treabă. Am reușit să schimbăm directorul comercial, adică echipa avansează. Fostul director comercial era de la Policolor. Acum, actualul director este un fost director de la Deloitte. Sunt 10 pași înainte. Ar trebui să fim asistați și ajutați, nu loviți permanent”, a spus pilotul Vasi Adrian în exclusivitate pentru DC News.