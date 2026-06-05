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DCNews Stiri Garda de Coastă răspunde după scandalul dronei din Portul Constanța: SCOMAR nu este un sistem militar anti-dronă

Garda de Coastă răspunde după scandalul dronei din Portul Constanța: SCOMAR nu este un sistem militar anti-dronă

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 05 Iun 2026
portul turistic constanta Port Constanța. Sursa foto: Agerpres
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Garda de Coastă a venit cu precizări privind Sistemul Integrat de Supraveghere Maritimă și incidentul din Portul Constanța.

Garda de Coastă a transmis un punct de vedere oficial după dezbaterea publică generată de incidentul din Portul Constanța, unde o dronă maritimă fără pilot a fost identificată și ulterior s-a autodetonat.

Instituția precizează că Sistemul Integrat de Supraveghere Maritimă (SCOMAR) funcționează în parametrii pentru care a fost proiectat și că nu este un sistem destinat detectării dronelor maritime de mici dimensiuni.

„Pentru corecta informare a opiniei publice, precizăm că Sistemul Integrat de Supraveghere Maritimă — SCOMAR — funcționează în parametrii tehnici și operaționali pentru care a fost conceput, dezvoltat și integrat în activitatea Poliției de Frontieră.


SCOMAR este un sistem integrat de supraveghere maritimă, nu un radar singular și nu un sistem militar anti-dronă.


Acesta este destinat pentru implementarea funcțiilor de Gardă de Coastă, precum: controlul frontierei maritime, monitorizarea și supravegherea maritimă, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere. Sistemul a fost proiectat și optimizat pentru detectarea, identificarea și monitorizarea ambarcațiunilor și navelor de interes, în special a celor cu dimensiuni mai mari de 6 metri.
Incidentul din Portul Constanța privește o categorie tehnică diferită de ținte față de cele pentru care SCOMAR a fost proiectat și configurat operațional. Drona maritimă fără pilot identificată în port are caracteristici specifice unei platforme de dimensiuni reduse, cu profil de detecție foarte scăzut și amprentă radar redusă, diferite de profilul ambarcațiunilor și navelor pentru care sistemul este optimizat.


Înțelegem preocuparea publică generată de acest incident. În asemenea situații, cetățenii așteaptă ca statul să funcționeze coerent, prin toate instituțiile sale. Tocmai de aceea, evaluarea trebuie realizată pe ansamblul mecanismelor relevante: supraveghere, detecție, alertare, management al traficului naval, siguranță portuară, intervenție, ordine publică și cooperare interinstituțională.


În domeniul siguranței și securității maritime, statul acționează prin mai multe autorități, fiecare cu atribuții tehnice și operaționale stabilite prin lege. Ministerul Afacerilor Interne își exercită atribuțiile prin structurile sale competente și cooperează cu toate instituțiile responsabile pentru clarificarea elementelor relevante și coordonarea măsurilor necesare.


O situație tehnică și operațională complexă trebuie analizată pe baza datelor, a competențelor legale și a procedurilor aplicabile. Personalizarea responsabilității sau atribuirea selectivă a unor concluzii înainte de finalizarea evaluărilor instituționale poate crea confuzie publică și nu contribuie la consolidarea răspunsului statului.


Garda de Coastă menține cooperarea permanentă cu instituțiile și structurile cu atribuții în domeniul siguranței și securității maritime, asigurând schimbul operativ de informații și sprijinind coordonarea măsurilor necesare, potrivit competențelor legale.


Ministerul Afacerilor Interne va continua să acționeze, prin structurile sale, în limitele atribuțiilor legale, pentru siguranța cetățenilor, ordinea publică și sprijinirea cooperării interinstituționale necesare securității spațiului maritim românesc”, a transmis Garda de Coastă.

VEZI ȘI: • Ce au scos la iveală incidentele cu drone de la Galați și Constanța. Analiza lui Bogdan Chirieac
 

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