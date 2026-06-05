Este panică în Constanța, după ce o dronă maritimă a explodat în Port, mai ales că potrivit autorităților, în zonă ar putea exista și alte drone de acest fel. Constănțenii au fost îndemnați, prin mesaj RO-ALERT, să se ascundă în beciuri. Deocamdată nu este clar despre ce tip de dronă vorbim sau cui aparține, MApN precizând doar că drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

Generalul Dan Grecu: Posibilitatea ca drona marină să fie ucraineană este foarte mare

DC NEWS l-a contactat pe generalul Dan Grecu pentru a analiza acest nou incident grav de securitate. Reamintim că acesta vine după ce în noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească ce transporta explozibili a intrat în spaţiul aerian românesc, înainte de a se prăbuşi peste o clădire din Galați.

"Deocamdată nimeni nu știe a cui este drona. E posibil să vină din partea ucraineană pentru că rușii nu prea ar avea de ce să folosească în conflict dronele, având în vedere că marina ucraineană nu există. Deci posibilitatea să fie ucraineană este foarte mare.

Incidentul mi se pare o eroare din partea vecinilor noștri, dar încă o dată spun: habar nu am dacă este o dronă scăpată de sub control sau altceva, e foarte greu să spui", ne-a spus Dan Grecu.

Care este diferența dintre o mină și o dronă marină

În contextul în care în urmă cu doar două zile, o mină marină a fost descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai, scafandrii militari neutralizând-o, l-am rugat pe generalul Dan Grecu să ne explice care este diferența dintre o mină și o dronă marină.

"Deci minele marine sunt de două tipuri, adică sunt de mai multe tipuri, dar în principiu, ca și funcționare, sunt mine care sunt dispuse pe fundul mării și care se eliberează de obicei la un semnal magnetic - adică la suprafața metalică a navei, există un dispozitiv de eliberare și mina se ridică și lovește chila navei - și care practic merg în derivă, fie că sunt puse intenționat plutitoare, fie că sunt din categoria primelor, dar cărora li s-a deteriorat ancorajul și sunt scăpate. Astea merg în baza curentului apei, cum conduc curenții, așa merge și respectiva mină. Am avut și noi mină găsită pe lângă Costinești, după cum au fost și alte mine neutralizate în larg de către oamenii noștri. Cu greu poți să spui dacă era rusească sau ucraineană pentru că fiecare dintre cele două părți au folosit aceste tipuri de mină.

Acum, care e diferența dintre mină și dronă marină. Amândouă au încărcătură explozivă, amândouă vizează ținte de la suprafața apei sau din zona de litoral, numai că dacă mina este pusă la punct fix sau scăpată, pleacă în derivă, așa cum am spus, drona marină merge pe un drum stabilit, fie că este stabilit din program, de la început, prin coordonate GPS și face legătură prin mijloace de comunicații, fie că este condusă dintr-un punct de comandă control, adică la fel cum e o telecomandă pentru jucărie, ca să fim înțeleși.

Generalul Dan Grecu: Și dronele marine, și minele, sunt periculoase. Efectul poate fi uneori de-a dreptul devastator

Din punctul meu de vedere, marea întrebare este cum de a nimerit drona exact la intrarea în port, considerând-o că a fost scăpată de sub control, a nimerit exact la intrarea în port și chiar în apropiere de Oil Terminal. Ele sunt periculoase pentru că, pe de o parte, pot să producă scufundarea unui vas, și minele, și dronele marine, sau cel puțin avarierea, iar în situația în care lovesc obiective de infrastructură, gen porturile, pe de o parte perturbă circulația maritimă și siguranța, pe de altă parte, pot produce la locul de impact pagube serioase, mai ales dacă spre exemplu vorbim despre un terminal petrolier pentru că în port cam așa se întâmplă, pe partea unde se încarcă produse petroliere, pe partea în care se încarcă produse industriale, pe partea în care sunt alimente, grâne etc. Deci efectul poate fi uneori de-a dreptul devastator", ne-a explicat generalul Dan Grecu.