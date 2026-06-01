Dronă căzută la Galaţi. 56 de ţări condamnă la ONU comportamentul "inacceptabil" al Rusiei

Dronă căzută la Galaţi. 56 de ţări condamnă la ONU comportamentul "inacceptabil" al Rusiei

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 01 Iun 2026
drona geran 2 Foto: Facebook Nicușor Dan
56 de ţări condamnă la ONU comportamentul "inacceptabil" al Rusiei.

Peste 56 de ţări, în special membre ale Uniunii Europene şi ale NATO, au denunţat luni la ONU comportamentul "inacceptabil" al Rusiei după prăbuşirea unei drone pe o clădire la Galaţi în România, săptămâna trecută, conform unei declaraţii citite de ministrul român de externe, Oana Ţoiu, scrie AFP.

"În noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească ce transporta explozibili a intrat în spaţiul aerian românesc, încălcând dreptul internaţional", înainte de a se prăbuşi peste o clădire, dronă care "făcea parte dintr-un atac împotriva Ucrainei", a declarat Oana Ţoiu în faţa presei, înconjurată de zeci de ambasadori, în special cel american, francez şi ucrainean.

"Pentru prima dată, au existat cetăţeni români răniţi", a insistat ea, chiar înaintea unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, solicitată de ţara sa.

"Încălcările spaţiilor aeriene ale României şi ale altor parteneri din Europa Centrală şi de Est de către dronele ruseşti s-au repetat de la lansarea războiului rus în Ucraina şi sunt o consecinţă directă a tacticii de escaladare a Rusiei", a adăugat ministrul.

"Acest cel mai recent incident a avut un impact direct asupra securităţii civililor nevinovaţi din România. Un astfel de comportament este inacceptabil conform dreptului internaţional şi trebuie să înceteze", a subliniat ea.

VEZI ȘI: Acord de pace între Rusia şi Ucraina, până în iarnă. Budanov, şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev, face anunţul 

Preşedintele român Nicuşor Dan a făcut cunoscut duminică faptul că drona care a lovit această clădire din Galaţi, în apropiere de graniţa cu Ucraina, rănind două persoane, era de tip Geran-2, de provenienţă rusească.

Preşedintele rus Vladimir Putin a pus la îndoială originea rusească a dronei şi a afirmat că ţara sa nu "ameninţă ţările europene".

