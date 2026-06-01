Interzis la orice zbor, dacă faci scandal în avion. 3 din 4 adulţi susţin măsura

Asta spune o propunere către Guvernul Marii Britanii, pentru eliminarea cazurilor de scandaluri în avioane.

Oficiali ai Departamentului pentru Transport, conform The Independent, dezvoltă un program care le-ar permite transportatorilor aerieni să aibă acces comun la informaţii despre pasageri care cauzează probleme. Chiar dacă totul este la stadiul de concept încă, acest plan ar permite liniilor aeriene care înregistrează incidente să informeze autorităţile guvernamentale, iar ulterior numele acelor pasageri să fie trecute într-o bază comună de date. Decizia finală cu privire la îmbarcarea pasagerilor într-un zbor operat de o altă companie aeriană ar aparţine exclusiv companiilor aeriene.

3 din 4 oameni susţin măsura

Iniţiativa vrea să corecteze situaţia din prezent, când liniile aeriene nu sunt informate dacă vreunul dintre pasagerii care îşi cumpără bilet sunt interzişi la alte companii din domeniu. Un sondaj YouGov, realizat pe 5173 de cetăţeni adulţi din Marea Britanie, în luna aprilie, arată că 3 din 4 persoane susţin crearea unei baze de date guvernamentale despre pasagerii care fac probleme în avioane, pentru a facilita o interdicţie totală la zbor.

Oficialii guvernamentali şi reprezentanţii companiilor aeriene ar urma să discute despre acest subiect în luna iunie.

"Liniile aeriene din Marea Britanie au toleranţă zero în ceea ce priveşte astfel de incidente la bord. Măsuri suplimentare pentru cele mai serioase cazuri, inclusiv crearea unei liste de interdicţie la nivel naţional, sunt un pas important în asigurarea siguranţei şi liniştii tuturor pasagerilor. Suntem bucuroşi de susţinerea guvernamentală pentru astfel de acţiuni şi vom lucra îndeaproape cu ministerele pentru a găsi soluţiile potrivite", a declarat Tim Alderslade, preşedintele Industry Body Airlines UK.

CITEŞTE ŞI Europa are suficient combustibil de avion pentru sezonul estival, anunță șeful aeroportului din Frankfurt

Starea de ebrietate, cel mai des întâlnit incident

Unele dintre cele mai des întâlnite incidente la bordul aeronavelor sunt cauzate de pasagerii aflaţi în stare de ebrietate. Actualmente, conform legii din Marea Britanie, un astfel de lucru atrage o amendă de până la 5000 de lire, dar şi o condamnare la închisoare de până la doi ani.

CEO-ul RyanAir, Michael O'Leary, chiar a cerut recent ca în aeroporturi să fie interzisă comercializarea de băuturi alcoolice, pentru a reduce cazurile de stare avansată de ebrietate la bordul avioanelor. Conform acestuia, compania este nevoită să aterizeze de urgenţă, în medie, o dată pe zi din astfel de cauze, o creştere majoră faţă de acum 10 ani, când asemenea cazuri apăreau, în medie, o dată pe săptămână.