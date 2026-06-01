€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Iranul se retrage din discuțiile de pace cu SUA: Teheranul amenință cu blocarea strâmtorilor Ormuz și Bab el-Mandem
Data publicării: 01 Iun 2026

Iranul se retrage din discuțiile de pace cu SUA: Teheranul amenință cu blocarea strâmtorilor Ormuz și Bab el-Mandem
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine razboi sua si israel vs iran cu figurine Dr. Herman Berkovits a vorbit și despre războiul din Orientul Mijlociu. Foto: Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Iranul a anunțat în după-amiaza zilei de luni că nu vor exista discuții de pace cu Statele Unite ale Americii.

Iranul declară că nu vor exista discuții de pace cu SUA până când nu vor fi îndeplinite cererile sale de încetare a operațiunilor israeliene în Liban și Gaza, potrivit agenției de știri Tasnim, afiliată IRGC, citată de The Guardian.

Tasnim a relatat că echipa de negociatori a Iranului se retrage din schimburile de mesaje prin mediatori cu Statele Unite ale Americii.

Tasnim a mai relatat că Iranul și ceea ce a numit „frontul său de rezistență” sau reprezentanții săi vor încerca să blocheze complet strâmtoarea Ormuz. De asemenea, Iranul va încerca să „activeze” alte fronturi, inclusiv strâmtoarea Bab el-Mandem, care se află în largul coastei Yemenului.

Houthii, un grup armat islamist care controlează părți mari din Yemen, sunt aliați ai Iranului, organizația vizând anterior navele din Marea Roșie.

Anterior, în cursul dimineții, Iranul a lansat un nou atac asupra unei baze americane din Kuweit, despre care Teheraul a afirmat că armata americană a utilizat-o pentru bombardarea unui turn de telecomunicaţii iranian.

Vineri, Iranul a cerut Statelor Unite să renunţe la cerinţele sale „excesive“ în negocierile menite să pună capăt războiului. Reacția de la Teheran a venit chiar în timp ce preşedintele american Donald Trump anunţa că se pregăteşte să ia "decizia finală" asupra unui proiect de acord cu Teheranul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
sua
război Orientul Mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Sorana Cîrstea, în sferturi la Roland Garros. Tim Henman, John McEnroe, Mats Willander şi alţii o laudă pe sportiva din România
Publicat acum 35 minute
Politicieni eliminați din joc. Verdictul care a venit după ce cariera politică fusese deja distrusă
Publicat acum 39 minute
Iranul se retrage din discuțiile de pace cu SUA: Teheranul amenință cu blocarea strâmtorilor Ormuz și Bab el-Mandem
Publicat acum 40 minute
Interzis la orice zbor, dacă faci scandal în avion. 3 din 4 adulţi susţin măsura
Publicat acum 45 minute
Dumitru Prunariu avertizează că Pământul este singura casă a omenirii și trebuie protejat: „Chiar dacă o să ne ducem pe Marte, nu putem trăi permanent acolo”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 36 minute
Negocieri pentru guvernul Tomac: miniștri tehnocrați, secretari de stat de la partide. Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe
Publicat acum 5 ore si 50 minute
Anunț despre viitorul lui Răzvan Dumitrescu în presă: ce urmează după plecarea de la Antena 3 CNN
Publicat acum 7 ore si 5 minute
Victor Ciutacu, după plecarea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN: Se caută mai tineri și infinit mai docili
Publicat acum 5 ore si 14 minute
Guvernul tehnocrat intră-n linie dreaptă. Analistul Bogdan Chirieac, concluzie amară: Deja s-au depășit toate limitele
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Cum ar putea arăta Executivul Tomac și de unde vor fi secretarii de stat. Chirieac: Există deja majoritatea pentru Guvern. Negocierile s-au făcut în spatele ușilor închise
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close