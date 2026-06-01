Iranul se retrage din discuțiile de pace cu SUA: Teheranul amenință cu blocarea strâmtorilor Ormuz și Bab el-Mandem

Iranul declară că nu vor exista discuții de pace cu SUA până când nu vor fi îndeplinite cererile sale de încetare a operațiunilor israeliene în Liban și Gaza, potrivit agenției de știri Tasnim, afiliată IRGC, citată de The Guardian.

Tasnim a relatat că echipa de negociatori a Iranului se retrage din schimburile de mesaje prin mediatori cu Statele Unite ale Americii.

Tasnim a mai relatat că Iranul și ceea ce a numit „frontul său de rezistență” sau reprezentanții săi vor încerca să blocheze complet strâmtoarea Ormuz. De asemenea, Iranul va încerca să „activeze” alte fronturi, inclusiv strâmtoarea Bab el-Mandem, care se află în largul coastei Yemenului.

Houthii, un grup armat islamist care controlează părți mari din Yemen, sunt aliați ai Iranului, organizația vizând anterior navele din Marea Roșie.

Anterior, în cursul dimineții, Iranul a lansat un nou atac asupra unei baze americane din Kuweit, despre care Teheraul a afirmat că armata americană a utilizat-o pentru bombardarea unui turn de telecomunicaţii iranian.

Vineri, Iranul a cerut Statelor Unite să renunţe la cerinţele sale „excesive“ în negocierile menite să pună capăt războiului. Reacția de la Teheran a venit chiar în timp ce preşedintele american Donald Trump anunţa că se pregăteşte să ia "decizia finală" asupra unui proiect de acord cu Teheranul.